Недавнее исследование, проведенное психологом Клэр Смит из Университета Южной Флориды, выявило, что сидячий образ жизни, свойственный примерно 80% современных работников, заметно увеличивает вероятность появления симптомов бессонницы.

В исследовании, опубликованном в Journal of Occupational Health Psychology, проанализировали данные более 1 тыс. сотрудников за десять лет. Результаты показали, что сидячая работа и нерегулярный график существенно угрожают здоровью сна. Работники с малоподвижным образом жизни испытывают на 37% больше симптомов бессонницы, а те, кто работает по неустойчивому графику, значительно увеличивают риск потребности в дневном сне или отсыпании по выходным на 66%.

«Организация рабочего процесса представляет собой серьезную долгосрочную угрозу для качественного сна, — заявила Смит. — Здоровый сон — это не только восемь часов ночного отдыха, но и легкое засыпание, качественный сон на протяжении всей ночи и стабильный режим. Компании должны быть осведомлены о конкретных рисках, связанных со сном их сотрудников, чтобы эффективно выявлять проблемы и предпринимать соответствующие меры».

Исследование, проведенное на основе данных национального исследования «Средний возраст в Соединенных Штатах», выделило три категории работников с проблемами сна за десятилетний период: те, кто имеет здоровый сон, те, кто спит по ночам, и те, кто страдает от бессонницы.

Результаты показали, что сидячий образ жизни сильно ассоциируется с бессонницей, проявляющейся через трудности с засыпанием, прерывистый сон и частую дневную усталость. Кроме того, сотрудники с нестандартным графиком, такими как работники ночных смен, чаще относились к группе тех, кто ложился спать, чтобы обеспечить себе дополнительный отдых.

Исследования показывают, что физическая активность в течение рабочего дня и ограничение работы в нерабочее время могут не только улучшить качество сна, но и предотвратить долговременные проблемы со сном в будущем.

Исследование также выявило, что сотрудники, которые сталкиваются с проблемами сна из-за особенностей своей работы, таких как длительное сидение или нестабильный график, могут застрять в этих нездоровых привычках на многие годы. Например, 90% работников с жалобами на бессонницу продолжали испытывать эту проблему спустя 10 лет.

«Это имеет большое значение как для работодателей, так и для работников, так как плохой сон сказывается на производительности, здоровье и общем состоянии», — заявила Смит, которая возглавила проект в сотрудничестве с командой специалистов из разных областей, включая психологию, психиатрию, старение и медицину.

Она подчеркнула, что полученные результаты указывают на необходимость изменения условий труда с учетом здоровья сна, что может стать ключом к улучшению благополучия работников. Это подчеркивает важность внедрения программ на рабочем месте, которые рассматривают здоровье сна как сложную многофакторную проблему, а не как универсальное решение для всех.

Ранее выяснилось, что глубокий сон может сыграть ключевую роль в сохранении здоровья мозга и ослабить симптомы болезни Альцгеймера. Исследование, проведенное среди когнитивно здоровых пожилых людей, показало, что участники с мозговыми изменениями, связанными с этим заболеванием, лучше справлялись с тестами на память благодаря более глубокому сну.