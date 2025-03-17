Новое исследование показало, что когда участники представляли измену своего партнера, это усиливало их чувство ревности. Это, в свою очередь, делает их более склонными использовать стратегии, направленные на удержание партнера, либо путем причинения издержек (например, вызывания ревности, угроз), либо предоставления выгод (например, дарения подарков, проявления привязанности).

С самых первых дней человеческой эволюции дети зависели от заботы обоих родителей. Этому родительскому вкладу способствовала тенденция людей формировать моногамные, долгосрочные романтические отношения. Хотя такие отношения редки среди видов животных, размножающихся половым путем, они являются нормой в большинстве человеческих популяций.

Однако формирование долгосрочных романтических отношений и опора на них создают уникальные проблемы. Одной из самых существенных проблем является неверность, то есть партнер, вступающий в романтические или интимные отношения с кем-то другим и нарушающий согласованные границы.

Чтобы противостоять этой постоянной угрозе, у людей развилась ревность. Это негативная эмоция, характеризующаяся дистрессом в ответ на реальную или мнимую угрозу ценным отношениям. Автор исследования Стивен Арноки и его коллеги пытались изучить, вызовет ли восприятие того, что партнер может быть неверен, данное чувство.

Они также хотели определить, опосредует ли ревность связь между экспериментально вызванной угрозой неверности и поведением удержания партнера. Исследователи выдвинули гипотезу, что восприятие угрозы неверности приведет к тому, что участники будут проявлять поведение удержания партнера, которое сохранится в течение следующего месяца.

В исследовании приняли участие 222 участника, в том числе 97 женщин. Средний возраст участников составил 33 года. При этом 75% участников идентифицировали себя как гетеросексуалов.

Участников случайным образом распределили в одну из двух групп:

с угрозой неверности;

контрольная.

Те, кто находился в условии угрозы неверности, смотрели одноминутное видео TikTok, в котором терапевт обсуждал распространенность неверности в серьезных отношениях. После просмотра их попросили представить, что их романтический партнер заинтересовался кем-то другим, занимался с ними сексом и влюбился в этого человека. Это упражнение было разработано, чтобы вызвать чувство предполагаемой угрозы неверности.

Участники контрольной группы посмотрели минутное видео с негативным отзывом о еде. После этого их попросили вспомнить случай, когда они были в восторге от еды, но затем разочаровались.

После выполнения этих заданий участники выполнили оценку состояния ревности (например, «Насколько ревнивым вы себя чувствуете в настоящий момент в ваших текущих романтических отношениях?») и поведения по удержанию партнера, используя краткую форму опросника по удержанию партнера, состоящую из 38 пунктов.

Результаты показали, что представление неверности партнера усиливало ревность участников. В свою очередь, участники, которые чувствовали себя более ревнивыми, сообщили о более высокой вероятности вовлечения в поведение удержания партнера в течение следующего месяца. Такое поведение включало как стратегии предоставления выгоды (например, дарение подарков и демонстрация привязанности), так и стратегии навязывания затрат (например, провоцирование ревности, угрозы).

Поведение, приносящее выгоду для удержания партнера, повышает удовлетворенность и приверженность партнера посредством таких действий, как дарение подарков, выражение привязанности или предложение эмоциональной поддержки. Напротив, поведение, приносящее затраты для удержания партнера, направлено на то, чтобы удержать партнера от ухода, осуществляя контроль, вызывая ревность или угрожая — действия, которые могут вызвать эмоциональный и физический стресс.

По словам исследователей, участники, подвергшиеся экспериментальному состоянию угрозы неверности, сообщили о более высоких показателях ревности, чем участники контрольной группы. Ревность, в свою очередь, предсказывала большее предполагаемое предоставление выгод и удержание партнера, сопряженное с расходами, которое должно было быть выполнено в течение следующего месяца.

«Эти результаты, которые выходят за рамки существующих перекрестных тестов этой модели, подтверждают точку зрения, что ревность играет решающую роль в реагировании на угрозы брачным отношениям, мотивируя более активные усилия по удержанию партнера», — заключили авторы исследования.

Исследование вносит вклад в научное понимание роли ревности в поведении человека. Однако его результаты ограничены использованием участников MTurk, которые могут не полностью представлять общую популяцию. Кроме того, все измерения были самоотчетными, что оставляет место для предвзятости отчетности, которая может повлиять на результаты.

Ссоры неизбежны в любых отношениях. Два человека не могут постоянно смотреть на мир одинаково. Но как понять, что отношения имеют прочную основу, когда дело доходит до крайности? Психолог Марк Трэверс, изучающий отношения, пришел к выводу, что успешные связи часто обладают некоторыми ключевыми чертами.