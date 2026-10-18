Сотрудники, которые опасаются, что их заменят искусственным интеллектом, чаще нарушают правила в офисе: отвлекаются от работы, опаздывают, а в отдельных случаях берут чужие обеды. К такому выводу пришли исследователи Университета штата Вашингтон. Работа вышла в журнале Occupational Health Science.

Unsplash

Авторы изучили сотрудников из 18 отраслей. Чаще вели себя неподобающим образом те, кто сильнее всего боялся вытеснения ИИ. Работники, которые ожидали, что их заменят, чаще проявляли так называемое моральное отстранение: приходили на смену с опозданием или занимались серфингом в интернете в рабочее время.

Ведущий автор исследования Тахира Пробст, профессор психологии Университета штата Вашингтон, пояснила, что моральное отстранение помогает оправдать плохое поведение. Люди понимают, что правильно, а что нет, знают, что разрешают корпоративные правила, и переосмысливают свой поступок как допустимый.

Чтобы определить, какие сферы сильнее всего затронет ИИ, исследователи использовали индекс AI Industry Exposure. Самые высокие значения нашлись у финансов и страхования, самые низкие у сельского хозяйства, лесного хозяйства и строительства. Нарушения были выражены сильнее в отраслях с более высоким уровнем потенциальных изменений.

Главный вывод авторов: когда сотрудники считают свою работу под угрозой, они иначе смотрят на требования к себе. Они склонны оправдывать нарушения, например небрежное выполнение задач или действия против коллег, как способ защитить себя или компенсировать то, что воспринимают как несправедливость.

Ранее исследования связывали рост числа интеллектуальных роботов, автоматизированных систем и алгоритмического управления на рабочих местах с ощущением нестабильности, стрессом и снижением вовлеченности.

Новая работа, по мнению авторов, говорит о том, что тревога из-за ИИ вредит и работникам, и бизнесу, а работодателям стоит внимательнее относиться к внедрению технологий и поддерживать сотрудников.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.