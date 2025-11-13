Telegram окончательно перестал быть просто мессенджером — сегодня это полноценная маркетинговая экосистема, где растет вовлеченность, бюджеты и конкуренция. По данным исследования eLama и Telemetr, 57% рекламодателей в Telegram представляют малый бизнес, а 87% считают продвижение здесь эффективным. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Малый бизнес по-прежнему закупает рекламу напрямую — так делают 92% компаний, — в то время как крупные бренды активно осваивают Telegram Ads, ботов и спецпроекты. При этом 61% всех рекламодателей тратит до 50 тыс. руб. в месяц, а более полумиллиона рублей — только 6%. Регулярно размещают рекламу 63% средних и 71% крупных компаний.

Более раннее исследование Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) и Telega.in установило, что каждый третий рекламодатель в 2025 году увеличил расходы на Telegram, а у 43% рост превысил 20%. Средний прогноз по итогам года — около 18 млрд руб., в 2026-м рынок может достичь 28 млрд. Почти половина компаний намерены направлять до 30% инфлюенс-бюджетов в Telegram.

Интерес к площадке вырос на фоне блокировок зарубежных соцсетей. Особенно быстро растет сегмент микро- и нано-каналов (до 20 тыс. подписчиков): их наиболее эффективными считают 46% рекламодателей. Для малого бизнеса это возможность говорить с аудиторией напрямую, без агентств и лишних затрат.

Параллельно меняется и креативная стратегия. Как показало исследование RTA, лучшие результаты дают локальные формулировки и конкретная выгода для клиента. Слова «новинка», «бесплатно», «российский» повышают охваты в Telegram Ads на 10–17% по сравнению с англицизмами.

Форматы тоже влияют на результат: 53% показов приходится на изображения, тогда как видео остается нишевым форматом — около 10%. Для малого бизнеса это сигнал начинать с простых визуалов и коротких сообщений, откладывая видео на тесты.

«Telegram стал must-have для любого digital-плана. Отсутствие в мессенджере сегодня означает потерю конкурентного преимущества», — убежден Алексей Дощинский, владелец продукты платформы Telemetr.