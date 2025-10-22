Около 30% рекламодателей и агентств в 2025 году увеличили бюджеты на инфлюенс-маркетинг в Telegram, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) и платформы Telega.in, которые изучили мнение представителей более 300 респондентов. У 43% из них рост превысил 20%. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Согласно исследованию, в будущем году году 47% компаний намерены увеличить долю расходов на рекламу в Telegram до 30% от общего бюджета на инфлюенс-маркетинг. Еще четверть участников планируют рост более чем на 30%. При этом 70% брендов ожидают, что будут наращивать инвестиции именно в нативную рекламу внутри мессенджера.

Интерес делового сообщества понятен: 38% компаний уже сейчас направляют более 10% маркетингового бюджета на Telegram, а у 14% брендов доля составляет свыше 40%. Средний прогноз объема рекламных бюджетов на инфлюенс-маркетинг в Telegram — около 18 млрд руб. по итогам 2025 года; в 2026 году рынок может достичь примерно 28 млрд руб.

79% опрошенных компаний отмечают усиление интереса к рекламе в Telegram после блокировки зарубежных соцсетей. Основные тематики размещений: «Лайфстайл и блогеры» — 44%, «Новости и СМИ» — 32%, «Образование» и «Развлечения» — по 26%, «ИТ и технологии» — 22%. Покупки рекламы разделяются: примерно половина кампаний проходят через автоматизированные сервисы, другая половина — через прямые сделки с авторами каналов.

Интересно, что 46% рекламодателей считают наиболее эффективными микро- и нано-каналы (до 20 тыс. подписчиков), тогда как лишь 10% выбирают крупные площадки. Агентства подтверждают тенденцию: 56% из них заявляют, что клиенты уже направляют более 10% от всех инфлюенс-бюджетов на Telegram; 57% прогнозируют рост вложений до 30% в 2026 году.

Для компаний любой величины изменение означает, что Telegram перестает быть экспериментальным каналом и становится полноценным элементом медиаплана. Бизнесу важно не просто размещать рекламу, но работать с правильно подобранными микро-аудиториями и интегрировать нативный формат в общую стратегию продвижения. Это позволяет достичь измеримых результатов — как рост продаж или конверсий, который отмечают 54% опрошенных.

Цены на рекламу в Telegram растут: например, стоимость подписчика в сегменте B2B для ИТ-каналов поднялась на 120% до 825 руб., подтверждает исследование. Это еще один фактор, который бизнес должен учитывать при планировании бюджетов — растущая конкуренция и медиаинфляция меняют ландшафт продвижения.