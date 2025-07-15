Сфера туризма, гостиниц и общественного питания вошла в топ-6 отраслей по спросу на персонал в России летом 2025 года. Это следует из исследования SuperJob, которое сервис провел специально для тематической недели «Инка», посвященной туристической отрасли. В кадровой гонке она уступила лишь строительству, промышленности, ретейлу, транспорту и ИТ.

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В отличие от общего рынка труда, где число вакансий сократилось на 9% по сравнению с 2024 годом, в сфере туризма их количество снизилось лишь на 2%. При этом число резюме выросло на 18%, что опять же выше общего роста по рынку на 16%.

Лидерами по числу вакансий в июне стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская область и Республика Татарстан.

Согласно данным SuperJob, среди наиболее востребованных направлений по вакансиям и резюме лидируют гостиницы, отели, кемпинги и мотели, а также туристические продукты и услуги. Это говорит о высоком спросе на специалистов, занятых в обслуживании, бронировании и сопровождении клиентов в туристическом секторе.

В числе самых популярных вакансий оказались такие позиции, как горничная, администратор, менеджер по туризму, менеджер по бронированию и гид/экскурсовод. По данным из резюме также заметна активность среди руководителей хозяйственных служб и специалистов по приему и размещению — это указывает на интерес не только к линейным должностям, но и к управленческим ролям.

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Высокий спрос подкрепляется и достойными зарплатными предложениями. Так, на SuperJob открыты десятки вакансий в сфере туризма и общественного питания с окладом от 100 тыс. руб. в месяц. Например, повару в Москве предлагают от 230 тыс. руб., шеф-повару — до 225 тыс., а официанту — до 145 тыс. руб. На высокие зарплаты также могут рассчитывать су-шефы, территориальные управляющие, кондитеры и администраторы ресторанов.

Наиболее привлекательные предложения сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Это подтверждает не только восстановление внутреннего туризма и ресторанного сектора, но и рост конкуренции за квалифицированные кадры. На фоне туристического сезона и активности в регионах спрос на профессионалов продолжает расти.