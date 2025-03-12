Эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» провели опрос среди представителей российского рынка гостеприимства и выяснили, какими они видят итоги 2024 года, как изменилась загрузка, цены на услуги, подходы к продажам и маркетингу и какие тренды запомнились им больше всего, а также узнали о планах и ожиданиях в этом году.

Больше половины опрошенных отельеров (54%) и чуть меньше владельцев апартаментов (45%) отмечают рост спроса на размещение со стороны туристов.

Почти каждый третий заявил, что загрузка объектов сохранилась на уровне 2023 года. Лишь 14% отельеров и 26% владельцев апартаментов рассказали о снижении этого показателя.

Эксперты отмечают, что высокие темпы роста спроса со стороны туристов в 2024 году позволяли бизнесу адаптировать ценовую политику без потерь для загрузки. Так, более 80% отельеров и около 70% владельцев апартаментов сообщили, что увеличили стоимость своих услуг.

Каждый второй повысил цены на 5-10%, а каждый третий — на 11-20%, относительно 2023 года. Это говорит о высоком спросе на рынке, что позволяет бизнесу адаптировать ценовую политику без потерь для загрузки.

Среди гостей отелей в 2024 году преобладали пары без детей (31%) и бизнес-туристы (29%). В сегменте посуточной аренды основную долю составляли гости с одним ребенком или несколькими (43%), а также пары без детей (42%).

Две трети респондентов сообщили, что прямые продажи обеспечивают меньше половины бронирований в гостинице, и только 1% может полностью загрузить свои объекты без участия онлайн-тревел агентств (ОТА).

В 2024 году 62% владельцев апартаментов и 55% представителей отелей нарастили долю продаж через онлайн-сервисы. При этом прямая дистрибуция остается важной стратегией продаж, особенно для гостиниц.

Так, 52% отелей в прошлом году инвестировали в развитие собственных сайтов. Среди владельцев апартаментов таких оказалось меньше — лишь 16%. Каждый пятый сделал ставку на социальные сети.

Одной из ключевых проблем, с которой столкнулись отельеры в 2024 году, оказался кадровый вопрос. 48% отметили выраженный дефицит персонала, а каждый третий (33%) сообщил о трудностях, хоть и не критичных. Только 19% заявили, что не испытывали проблем с наймом.

Опрос показал, что одним из главных трендов 2025 года станет увеличение корпоративного и семейного туризма. 78% опрошенных отельеров намерены активнее привлекать деловых путешественников, а 39% — гостей с детьми.

Также респонденты отмечают перспективы для развития въездного туризма в Россию. 27% планируют активнее работать с гостями из Азии и стран Ближнего Востока, столько же — с туристическими группами как зарубежных, так и российских путешественников.

25% опрошенных намерены развивать сегмент событийного туризма и проводить на базе своего отеля праздники, корпоративы или конгресс-мероприятия.

В 2025 году каждый второй отельер планирует вывести на новый уровень цифровые коммуникации с гостями, например, через мобильные приложения, чат-ботов и мессенджеры (53%).

Примерно сколько же намерены заняться обновлением инфраструктуры своих гостиниц (51%) и инвестировать в обучение персонала (49%).

35% планирует разработать собственную программу лояльности для постоянных гостей, а 16% — оптимизировать процессы с помощью экологичных и устойчивых практик в энергосбережении и переработке. Еще 11% хотят повысить уровень безопасности в отеле.

56% владельцев апартаментов собираются обновить интерьер в своих объектах, а 38% — сделать капитальный или частичный ремонт.

Около 15% добавят в свои объекты удобства для детей, чтобы привлекать больше семейных туристов, а также установят системы «умный дом», а 13% заменят бытовую технику в апартаментах на новую.

Каждый десятый улучшит сигнал Wi-Fi в квартире или апартаментах (12%), а также займется обустройством зоны для отдыха или работы гостей для тех, кто работает в путешествиях удаленно.

Лишь порядка 2% владельцев малых объектов размещения планируют сделать свои объекты удобнее для гостей с ограниченными возможностями.

Исследование подтверждает, что 2024 год стал годом адаптации и роста для отельного бизнеса и рынка посуточной аренды жилья в России. В текущем году ожидается продолжение развития, в том числе за счет корпоративного и семейного туризма.

Напомним, что ранее эксперты выявили тенденцию к раннему бронированию. Россияне начали активнее искать и резервировать отели и апартаменты на майские праздники, хотя до самих выходных еще довольно долго.