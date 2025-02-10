Мозг на 99,5% состоит из мозговой ткани, а остальное — пластик. Такой вывод сделал соруководитель нового исследования Мэтью Кэмпен. Он обнаружил, что микропластик в человеческом мозге находится в гораздо большем количестве, чем в других органах. Еще более тревожно то, что эти крошечные частицы быстро накапливаются, увеличившись на 50% за последние восемь лет.

«В нашем мозге гораздо больше пластика, чем я когда-либо мог себе представить», — сказал Кэмпен, выдающийся профессор фармацевтических наук в Университете Нью-Мексико в Альбукерке. В среднем исследованные образцы мозга содержали около 7 г микропластика — примерно вес средней пластиковой ложки.

Исследование также обнаружило в 10 раз больше микропластика в мозге 12 пациентов с деменцией по сравнению со здоровым мозгом. Хотя корреляция очевидна, исследователи предупредили, что для установления прямой связи необходимы дополнительные исследования.Было проанализировано 52 образца мозга — 28 из вскрытий, проведенных в 2016 году, и 24 из 2024 года. Хотя микропластик присутствовал в каждом образце, его концентрация была заметно выше в более поздних образцах. Дополнительные образцы мозга, датированные 1997 годом, продемонстрировали ту же картину: в новых образцах были обнаружены более высокие уровни микропластика.

Кэмпен отметил, что рост отражает глобальный всплеск пластиковых отходов. Мировое производство пластика выросло более чем вдвое за последние 20 лет. Ранее ученые обнаружили, что люди потребляют 5 г микропластика каждую неделю, вес которого примерно равен весу кредитной карты. Микропластик был обнаружен в различных частях тела, включая легкие, печень, почки, плаценту, кровь, сперму и даже грудное молоко.Наиболее распространенным микропластиком, который обнаружили исследователи из Университета Нью-Мексико, был полиэтилен, широко используемый в упаковочных материалах, таких как бутылки и чашки. Более того, многие из этих частиц были меньше, чем считалось ранее — некоторые из них не больше вирусов.

Кэмпен утверждает, что эти крошечные фрагменты достаточно малы, чтобы преодолеть гематоэнцефалический барьер, хотя отметил, что точный процесс того, как они транспортируются в мозг, остается неясным. Он подозревает, что основной путь проникновения — через пищу, особенно мясо.

«То, как мы орошаем поля водой, загрязненной пластиком, предполагает, что пластик там накапливается, — сказал Кэмпен. — Мы скармливаем эти культуры нашему скоту. Мы берем навоз и возвращаем его на поле, так что может иметь место своего рода биоусиление прямой связи».Другие исследования предполагают другой потенциальный путь попадания микропластика в организм человека: через нос. Обонятельная луковица может позволить этим крошечным частицам перемещаться непосредственно в мозг, когда мы дышим.

Несмотря на глобальные усилия по сокращению производства пластика, исследователи предупреждают, что угроза микропластика никуда не исчезнет в ближайшее время. Пластику требуются десятилетия, чтобы разложиться на микроскопические частицы, а это означает, что загрязнение окружающей среды будет продолжать расти в течение многих лет.Хотя полное воздействие микропластика на здоровье остается неопределенным, исследования показывают, что он может повреждать клетки, вызывать воспаление, нарушать работу органов и изменять иммунные реакции. Воздействие этих крошечных частиц также связывают с повышенным риском сердечного приступа и инсульта, а также некоторых видов рака.

Полностью избежать воздействия микропластика практически невозможно, но есть шаги, которые можно предпринять, чтобы ограничить его воздействие. Стоит начать с отказа от одноразового пластика и задуматься об упаковке для еды и напитков, а также о контейнерах для еды на вынос. Можно заменить пластиковые контейнеры для хранения на стеклянные или металлические и не разогревать еду в пластиковых контейнерах в микроволновке.

Эксперты также рекомендуют фильтровать водопроводную воду, приобретать высококачественные воздушные фильтры для дома и чаще проводить уборку в жилых помещениях. Еще один простой, но эффективный совет: сократить потребление обработанных пищевых продуктов, в которых, как правило, содержится больше этих мельчайших частиц.

Ранее другое исследование показало, что посмертные образцы мозга, собранные в прошлом году, содержат больше микропластика, чем аналогичные образцы, взятые почти десять лет назад. Эти мелкие синтетические частицы со временем накапливаются в жизненно важных органах. Кроме того, Александр Нихарт, ученый из Университета Нью-Мексико, установил, что концентрация этих опасных веществ в мозге выше, чем в почках и печени.