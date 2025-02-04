Недавнее исследование показало, что посмертные образцы мозга, собранные в прошлом году, содержат больше микропластика, чем аналогичные образцы, взятые почти десять лет назад. Эти мелкие синтетические частицы со временем накапливаются в жизненно важных органах. Кроме того, Александр Нихарт, ученый из Университета Нью-Мексико, установил, что концентрация этих опасных веществ в мозге выше, чем в почках и печени.

В период с 1950 по 2019 год было произведено около 9 млрд тонн пластика, который нашел применение в самых разнообразных изделиях, таких как упаковочные материалы, контейнеры для пищи, игрушки для детей и одежда.

Со временем большая часть этого пластика распалась, образуя микрочастицы, которые распространяются по всей планете. Эти микро- и наночастицы загрязняют окружающую среду, начиная от археологических раскопок и заканчивая океанскими глубинами.

В своей статье Нихарт и его команда отмечают, что в течение последних пятидесяти лет концентрация антропогенного микропластика и нанопластика, представляющего собой частицы на основе полимеров диаметром от 500 микрометров до 1 нанометра, в окружающей среде увеличилась в геометрической прогрессии.

Долгосрочные последствия наличия пластиковых частиц в тканях живых организмов остаются неизвестными, но имеющиеся данные указывают на возможность существования серьезных проблем.

Одно из исследований обнаружило связь между микрочастицами пластика, найденными в плаценте, и преждевременными родами. Они также ассоциировались с закупоркой кровеносных сосудов в мозге у мышей.

В другом исследовании было показано, что воздействие добавок, содержащихся в известных пластмассах, могло стать причиной миллионов смертей.

Нихарт и его коллеги провели исследование образцов тканей 52 человеческих тел, которые были подвергнуты вскрытию в 2016 и 2024 году. В каждом из анализируемых образцов были обнаружены частицы пластика.

Исследование показало, что в образцах мозга их концентрация была в 30 раз выше, чем в образцах печени и почек. Это удивило ученых, потому что печень и почки выполняют важную функцию фильтрации и расщепления отходов в организме, что может привести к большему контакту с этими частицами.

Однако наш мозг имеет дополнительную защиту — гематоэнцефалический барьер, который предназначен для того, чтобы не допускать попадания в орган вредных веществ.

Кроме того, Нихарт и его команда решили сравнить свои данные с образцами мозга, которые были собраны в период с 1997 по 2013 год. Они заметили явную тенденцию к росту количества микропластика с течением времени.

Это наблюдение наводит на мысль, что стремительное увеличение концентрации микро- и нанопластика в окружающей среде влияет на здоровье организма.

Исследование показало, что степень загрязнения тканей пластиком не связана с возрастом, этнической принадлежностью или причиной смерти. Однако в образцах мозга людей с диагнозом «деменция» было выявлено значительно большее количество пластиковых частиц по сравнению с образцами, взятыми у лиц без этого диагноза.

Исследователи отмечают, что атрофия мозговой ткани, нарушение целостности гематоэнцефалического барьера и неэффективные механизмы выведения токсинов типичны для пациентов с деменцией и могут приводить к увеличению концентрации микро- и нанопластика в их мозге. Таким образом, остается неясным, способствует ли накопление пластика ухудшению здоровья.

Тем временем человечество продолжает поглощать микрочастицы пластика, поскольку его производство постоянно увеличивается.

Адам Хание, исследователь глобального развития из Эксетерского университета, который не принимал участия в приведенном исследовании, обращает внимание на то, что пластик является производным нефтехимической отрасли: его основой служат вещества, получаемые из нефти и газа. По прогнозам, к 2040 году на долю пластика может приходиться до 95% чистого прироста спроса на нефть.

По мнению исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF), крошечные синтетические частицы, которые содержатся в воздухе, пище и воде, могут стать причиной бесплодия, рака толстой кишки и нарушения функции легких. Ученые утверждают, что они одними из первых проанализировали качество существующих данных о микропластике.