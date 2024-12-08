Недавнее исследование показало, что в экваториальной части Тихого океана наблюдается заметное ускорение циркуляции верхних слоев воды за последние тридцать лет. Это связано с усилением атмосферных ветров, что ведет к более мощным поверхностным течениям. Эти изменения могут повлиять на климат, изменяя частоту и интенсивность явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья.

Исследовательская группа, возглавляемая Францем Филипом Тученом из Университета Майами, вместе с NOAA (Национальным управлением океанических и атмосферных исследований), собрала данные за тридцать лет о состоянии океана и атмосферы. Они использовали информацию, полученную со спутников, специальных буйков и дрейфующих лодок.

В этом исследовании ученые объединили данные о ветре с измерениями уровней моря для создания подробной карты течений в верхних слоях Тихого океана. Это дало новый и более ясный взгляд на изменения в циркуляции океана за последнее время.

Исследование показало, что сильные ветры в экваториальной части Тихого океана заставили западные течения, находящиеся ближе к поверхности, ускориться примерно на 20% в центральной части океана. Кроме того, течение, идущее к полюсам, как на севере, так и на юге от экватора, тоже стало быстрее — на 60% на севере и на 20% на юге.

«Экваториальный термоклин — критический океанический слой для динамики Эль-Ниньо-Южного колебания (ЭНСО) — стал значительно укрепился, — говорят исследователи. — Эта тенденция может уменьшить амплитуду ЭНСО в восточной части Тихого океана и способствовать более частым событиям Эль-Ниньо в центральной части Тихого океана, потенциально изменяя региональные и глобальные климатические модели, связанные с ЭНСО».

Исследователи отмечают, что их работа поможет в создании более точных климатических моделей. Ранее такие модели не всегда правильно показывали, как движутся течения в Тихом океане и как меняется температура его поверхности. Ученые надеются, что новые результаты позволят лучше предсказать события Эль-Ниньо и связанные с ними изменения погоды, особенно для таких стран, как США, которые сильно зависят от этих климатических изменений.

Ученые и экономисты подняли тревогу: игнорирование изменение климата обойдется в 4 раза дороже — в триллионы долларов. Новое исследование подчеркивает серьезный выбор, с которым сталкивается человечество в отношении изменения климата: решить кризис сейчас или потратить в четыре раза больше денег и ресурсов на его решение в будущем, когда экологические переломные точки уже будут пройдены.