Смарт-часы и фитнес-трекеры могут представлять опасность для здоровья из-за высокого уровня PFHxA. Это химическое вещество содержится во фторированном каучуке, из которого изготавливаются браслеты премиум-класса. Полученные учеными данные свидетельствуют о потенциальной опасности воздействия их на кожу.

Фитнес-браслеты и умные часы стали повседневным аксессуаром, который многие люди носят круглосуточно. Новое исследование показало, что гаджеты могут подвергать владельцев вредному воздействию «вечных химикатов». Более дорогие браслеты, изготовленные из фторированного синтетического каучука, содержат высокий уровень перфторгексановой кислоты (PFHxA) — одного из видов вечных химических веществ, создающих проблемы для окружающей среды и здоровья.

«Это открытие выделяется среди многих очень высокими концентрациями одного из типов вечных химических веществ в предметах, которые находятся в длительном контакте с нашей кожей», — объясняет автор исследования Грэм Пизли.

Пер- и полифторалкильные вещества (PFAS) — это группа химических веществ, которые очень хорошо справляются с двумя задачами: сохраняются в окружающей среде и отталкивают воду, пот и масло. Благодаря последним свойствам производители включают эти химикаты в состав многих потребительских товаров, таких как устойчивое к пятнам постельное белье, менструальные средства и одежда для фитнеса, в том числе браслеты для смарт-часов и фитнес-трекеров.

Эти браслеты содержат фторэластомеры — синтетические каучуки, изготовленные из цепочек PFAS. Такой материал предотвращает обесцвечивание и отталкивает грязь. Хотя такая прочность делает браслеты отлично подходящими для тренировок, они также могут привести к попаданию вредоносных соединений под кожу пользователя.

Пизли с соавторами Алиссой Викс и Хизер Уайтхед исследовали несколько коммерческих браслетов на наличие фтора, а также 20 отдельных PFAS. Команда изучила 22 единицы наручных часов различных брендов и ценовых категорий, большинство из которых были куплены недавно. Некоторые уже использовались ранее.

Из 13 браслетов, рекламируемых как изготовленные из фторэластомеров, все содержали элемент фтор. Но вещество обнаружилось также в 2 из 9 браслетов, на которых не было указано, что они изготовлены из фторэластомеров. А значит, в них могли быть и PFAS. При этом концентрация фтора была выше в тех браслетах, чья стоимость превышала $30, в сравнении с устройствами по цене менее $15.

После химической экстракции все браслеты были проверены на содержание 20 различных PFAS. Самым распространенным оказался PFHxA, который был обнаружен в 9 из 22 протестированных браслетов. Средняя концентрация PFHxA составила почти 800 частей на миллиард (ppb), а в одном образце превысила 16 тыс. ppb.

Для сравнения, в предыдущем исследовании, проведенном командой в 2023 году на косметике, медианная концентрация PFAS составляла около 200 ppb. В настоящее время только для шести PFAS установлены федеральные пределы воздействия на питьевую воду в США; пределы воздействия других соединений и другие пути их влияния все еще изучаются.

Исследователи предполагают, что большое количество PFHxA, обнаруженное в браслетах, может быть результатом использования этого соединения в качестве поверхностно-активного вещества в процессе производства фторэластомеров. В настоящее время ученые не понимают, насколько легко оно проникает в кожу и какие потенциальные последствия для здоровья могут быть.

По словам Пизли, недавние исследования показывают, что в нормальных условия достаточно значительная доля этого вещества может проходить через кожу. По этой причине команда рекомендует приобретать более дешевые браслеты из силикона.

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