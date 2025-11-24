В России с 2014 по 2024 год существенно выросла доля граждан, работающих по своей специальности — с 55,3% до 57,6%, следует из исследования РАНХиГС, с которым ознакомился «Коммерсантъ». Этот тренд прослеживается у всех категорий работников независимо от уровня диплома и указывает на повышение эффективности использования человеческого капитала в экономике.

Freepik

Сложившуюся ситуацию эксперты объясняют совокупностью нескольких фундаментальных процессов. В частости, естестественной ротацией кадров и циклическим экономическим ростом.

Так, рынок труда покидает поколение, наиболее пострадавшее от трансформации экономики в 1990-е годы. Массовый переход тогдашних специалистов на работу не по специальности был вынужденной мерой. Их уход на пенсию объективно повышает общий процент работающих по специальности.

Перегрев рынка труда, характеризующийся рекордно низкой безработицей и дефицитом кадров, создал уникальные условия. Компании конкурируют за ограниченный ресурс квалифицированных сотрудников, что позволяет выпускникам вузов и колледжей выбирать работу строго в соответствии со своей квалификацией, а не довольствоваться первым попавшимся предложением.

Вместе с тем, учебные заведения стали активнее корректировать программы под актуальные запросы реального сектора экономики. В то же время абитуриенты и их семьи демонстрируют возросшую прагматичность, выбирая профессии не по принципу престижа, а на основе анализа долгосрочных карьерных перспектив и востребованности.

Для закрепления позитивной динамики аналитики предлагают пересмотреть традиционные образовательные модели. Ключевой рекомендация экспертов — внедрение системы отсроченной профессионализации:

● На начальных курсах студенты должны получать широкую междисциплинарную подготовку, развивая гибкие навыки (soft skills).

● Ключевой выбор узкой специализации должен происходить на старших курсах, когда студент обладает достаточным объемом знаний и пониманием конъюнктуры рынка.

Такой подход, по словам специалистов, не только повышает вероятность осознанного выбора и дальнейшей работы по специальности, но и формирует более адаптивных и устойчивых к изменениям экономики специалистов, что в долгосрочной перспективе способствует росту производительности и благосостояния.