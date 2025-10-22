Микродрамы — короткие вертикальные сериалы — могут превратиться в новый язык образовательного контента, заявил директор департамента клиентского опыта аналитической компании Wanta Group Егор Брус порталу Telesputnik. Это не просто тренд TikTok-эпохи, а перспективная модель подачи знаний, особенно среди молодежи, которая предпочитает короткие и эмоциональные форматы.

Unsplash

По оценкам аналитиков, мировой рынок микродрам к 2030 году ожидает бурный рост: в Китае он может вырасти с $7 до $16,2 млрд, а в США — в 4,3 раза, до $3,8 млрд. В других странах рост тоже может быть впечатляющим — от $0,6 до $5,7 млрд, то есть почти в 9,5 раза.

Исследование показывает, что формат вертикального сериала уже знаком молодежи: 65% подростков (12–17 лет) и 55% молодых людей до 24 лет знают о вертикальных сериалах, а 38% в возрастной группе 12–17 смотрят их регулярно. При этом после 25 лет знание формата и его потребление резко падают — 77% людей старше 35 лет вообще не знают о вертикальных сериалах.

Ключевой прием в микродрамах — неожиданный сюжетный обрыв, клиффхэнгер каждые 1–3 минуты, что держит внимание и превращает каждый эпизод в мини-крючок. Парадоксально, но менее «профессиональная» съемка и небрежность часто воспринимаются как искренность, что идет формату на пользу. Люди готовы мириться с визуальными недостатками, если вовлечены эмоционально.

Вертикальный формат имеет слабое место — экран. Телевизоры и экраны пока в основном горизонтальные, и зрители выбирают горизонтальную версию (84%). Но формат удобен «на ходу», на смартфоне: 79% предпочли бы вертикальный формат как «быстрый просмотр в любое время».

Этот формат подойдет для образования и просвещения: микродрамы концентрируют внимание и делают из уроков мини-истории — «эмоциональные микролекции», считает Брус. Основной вызов — убедить учителей, школы и платформы вкладываться в такой формат.

Подобные подходы уже применяются в медиа и образовании за рубежом: форматы коротких видео используются на платформах вроде Coursera Shorts, Khan Academy Clips и в образовательных релизах на TikTok. В России уже экспериментируют с мини-лекциями и образовательными Reels / Stories на площадках «Просвещение», «Учи.ру» и в приложениях «Читай-город» — короткие форматы начинают тестироваться как способ удержания и монетизации внимания.

Для предпринимателей в сфере EdTech и медиабизнеса появляется шанс: запуск микродрам с образовательным или просветительским контентом может стать новым продуктом, который легче интегрировать в социальные сети и мобильные приложения. Ведь производство серии форматом 60–120 эпизодов по 1–2 минуты требует меньше бюджета и быстрее выходит на рынок, чем традиционные мини-сериалы.