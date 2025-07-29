Эксперты Высшей школы экономики провели масштабное исследование, чтобы выяснить, как малые предприятия внедряют новые технологии. Полученные данные раскрывают интересные тенденции в разных отраслях экономики.

DC Studio/Freepik

Сфера услуг демонстрирует наибольшую активность в сфере инноваций. Каждое десятое малое предприятие в этом секторе занимается разработкой и внедрением новых технологий. Особенно выделяются компании, специализирующиеся на научных исследованиях: почти половина из них активно внедряют инновации.

В ИТ-секторе также наблюдается высокая инновационная активность: около трети разработчиков программного обеспечения и каждое седьмое предприятие в сфере информационных технологий постоянно обновляют свои технологические решения.

На этом фоне сельское хозяйство и строительство показывают более скромные результаты. Лишь около 6% сельхозпредприятий и всего 3% строительных компаний можно отнести к числу активно внедряющих инновации. Такой разрыв между отраслями свидетельствует о неравномерном технологическом развитии разных секторов экономики.

Анализ структуры затрат показывает, что малые предприятия в основном вкладывают средства в научные исследования (около 27% бюджета) и приобретение нового оборудования (примерно 20%).

Прочитайте также В НИУ ВШЭ выяснили, что господдержка инноваций эффективнее для малых и средних предприятий

Значительная часть инвестиций (почти 20%) направляется на цифровые решения и программное обеспечение, что отражает общий тренд на цифровизацию бизнеса. При этом расходы на маркетинг и инжиниринг остаются на низком уровне — 3–4% от общего бюджета.

Финансирование инноваций в малом бизнесе имеет свои особенности. Подавляющее большинство предприятий (более 80%) используют для этого собственные средства. Банковские кредиты покрывают лишь около 7% потребностей, а различные формы государственной поддержки — чуть более 5%. Такая структура финансирования может ограничивать инновационный потенциал малых предприятий.

Результативность инноваций существенно различается по отраслям. Научные организации и ИТ-компании демонстрируют наилучшие показатели: доля новой продукции в их общем объеме достигает 20–30%.

В целом по сфере услуг этот показатель составляет около 7%, что сопоставимо с результатами крупных предприятий. В то же время в строительстве и сельском хозяйстве инновационная продукция занимает менее 1% от общего объема.

Исследование показывает, что малый бизнес в России развивается неравномерно. Предприятия в сфере услуг и технологических отраслях активно внедряют инновации, в то время как традиционные сектора экономики заметно отстают.