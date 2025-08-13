Кадровое администрирование остается наименее автоматизированной областью HR в крупных российских компаниях, несмотря на общую цифровизацию. Это следует из исследования компаний ITECH и Битрикс24. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Опрос топ-менеджеров выявил проблемы с ручным трудом и раздробленными системами, приводящие к снижению управляемости и росту юридических рисков.

Топ проблем и их решение:

Проблема. Процессы приема в крупных компаниях часто остаются неструктурированными: заявки передаются через email или чаты, а согласия на обработку данных фиксируются вне систем. Это приводит к отсутствию контроля сроков и фиксации юридически значимых действий.

Решение. Внедрение интегрированных системы управления кадровыми документам (КЭДО) с базой кандидатов и резюме (ATS), чтобы создать единый цифровой поток от заявки до электронной подписи документов.

Решение. HRM-системы с КЭДО-модулями централизуют учет, которые сохраняют историю изменений и автоматически генерируют справки.

Решение. Интеграция КЭДО с расчетными модулями, чтобы обеспечить автоматические расчеты на основе актуальной информации с юридической фиксацией.