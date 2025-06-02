Индекс HR-устойчивости российских компаний составляет всего 47%, тогда как для привлекательных работодателей он должен превышать 70%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование платформы для автоматизации HR-процессов от «Сбера» «Пульс».

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Опрос 120 компаний показал, что 60% из них не собирают HR-аналитику, 40% принимают решения без опоры на данные, а автоматизация HR-процессов внедрена лишь у 36% респондентов. Кроме того, плохо обстоят дела с карьерными возможностями и преемственностью, оценкой эффективности сотрудников и культурой обратной связи.

Низкая автоматизация в HR обусловлена приоритетом других направлений, таких как маркетинг или ИТ, особенно в малом и среднем бизнесе, отметил директор сервиса для автоматизации найма HRMOST Константин Куница. Бюджеты на автоматизацию HR нередко выделяются по остаточному принципу, добавила директор по управлению персоналом российского разработчика ПО Nexign Валерия Теняева.

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Фрагментация процессов создает «лоскутное одеяло»: сам процесс автоматизирован, но знаний по нему недостаточно. Или данные собираются, но на их основе не принимаются нужные решения, отмечают авторы исследования.

Отсутствие культуры управления данными усугубляет проблему, считает гендиректор HR-платформы «Пульс» Ярослав Третьяков. В 53% компаний не используют цифровые данные для оценки результативности, что снижает мотивацию, добавила директор по персоналу HR-платформы Skillaz Ксения Степанова.

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Кроме того, сильные решения, например SAP Success Factor, ушедшие из России, не имеют полноценных аналогов, считает директор по персоналу компании «Арнест упаковочные решения» Оксана Чистова. Директор по маркетингу HRTech-компании «Хантфлоу» София Данилова в свою очередь указала, что разрозненные системы подбора увеличивают сроки закрытия вакансий и приводят к неудачным наймам кандидатов, что негативно влияет на финансовые показатели.

Компании, инвестирующие в автоматизацию, могут сократить расходы на наем на 30% и снизить текучесть кадров, заключил сооснователь ИТ-решения HRonica и директор по стратегии и развитию агентства «Инетика» Илья Подсеваткин.