Традиционные бонусы вроде open space и бесплатных снеков утратили привлекательность, а некоторые формулировки в вакансиях теперь отталкивают соискателей. Это следует из результатов опроса Русской Школы Управления (РШУ) и hh.ru среди 823 работодателей и HR-специалистов из различных отраслей. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Что больше не впечатляет кандидатов

Почти половина (45%) работодателей считают открытые офисные пространства неинтересными для кандидатов, 39% — возможность приводить питомцев, 26% — развлечения вроде настольного футбола, а 24% — бесплатные кофе и снеки, которые воспринимаются как норма.

Вместо этого соискатели ценят гибридный формат работы (78%), качественное оборудование (73%), удобную инфраструктуру рядом с офисом (65%), современное здание (57%), зоны для уединенной работы (41%) и четкую логистику (31%).

Отпугивающие формулировки в вакансиях

Среди отпугивающих формулировок лидирует «готовность к переработкам» (86%), за ней следуют «стрессоустойчивость обязательна» (77%), «многозадачность» (48%) и «чай, кофе и печеньки» (42%).

Шаблонные описания корпоративной культуры также теряют эффективность: 77% опрошенных указали на фразу «мы одна семья», 54% — «дружная команда», 47% — «работаем и отдыхаем вместе», 45% — «молодой энергичный коллектив» и 42% — «молодая амбициозная команда».

Привлекательными факторами стали честная коммуникация (80%), гибкость условий (73%), вертикальный рост (69%), репутация компании (66%), сильная команда (61%), горизонтальное развитие (54%) и влияние на продукт (44%).

Длинные или слишком краткие вакансии без форматирования отпугивают соискателей, отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова. По словам директора РШУ Анастасии Боровской, люди распознают манипуляции в вакансиях и не верят пустым обещаниям. Фразы вроде «готовность к переработкам» сигнализируют о дисбалансе, а «мы одна семья» — о нарушении границ, что снижает доверие к бренду, добавила она.

Ожидание и реальность

Исследование также выявило, что ожидания кандидатов от вакансии часто не оправдываются. Так, 45% работодателей сталкиваются с претензиями новичков к уровню задач, 44% — к недостижимым KPI, 43% — к отсутствию влияния на процессы, 37% — к нарушению баланса работы и жизни или слабому онбордингу, 36% — к невозможности роста, 34% — к стилю управления и 25% — к корпоративной культуре. Эти расхождения подчеркивают необходимость точного соответствия обещаний и фактических условий для удержания талантов.