Новое исследование связывает употребление зеленого чая с меньшим количеством поражений белого вещества в мозге пожилых японцев, что в свою очередь может обеспечить защиту от деменции. И это — вдобавок ко многим другим полезным свойствам напитка.

Исследователи из институтов по всей Японии объединились, чтобы проанализировать данные 8,7 тыс. добровольцев старше 65 лет, собранные в рамках исследования, проведенного с 2016 по 2018 год. Данные о потреблении зеленого чая и кофе, представленные респондентами, сопоставлялись с результатами магнитно-резонансной томографии (МРТ) мозга, в ходе которой измерялся общий объем мозга и характеристики пяти различных его областей.

Эти статистические данные не показывают прямую причинно-следственную связь — исследование рассматривало лишь один момент времени. В связи с этим были сделаны поправки на такие факторы, как возраст, пол, физическая активность и уровень образования. Результаты указывают на прочную связь между количеством потребляемого зеленого чая и относительным объемом повреждений в мозге.

«Это поперечное исследование выявило значительную связь между меньшей степенью поражений белого вещества головного мозга и более высоким потреблением зеленого чая вместо кофе у пожилых людей без деменции — даже после поправки на сопутствующие факторы», — пишут исследователи.

В среднем, у тех, кто выпивал три чашки зеленого чая в день, было на 3 процента меньше поражений белого вещества по сравнению с теми, кто пил одну чашку в день. У тех, кто выпивал 7-8 чашек в день, было на 6% меньше поражений по сравнению с теми, кто пил по одной.

Статистические закономерности показывают, что разница существенна. При этом потребление зеленого чая, похоже, не повлияло на объем гиппокампа или общий объем мозга, что также может указывать на снижение когнитивных способностей. Исследователи также отмечают что его употребление не оказало влияния на людей с диагнозом депрессия или с вариантом гена APOE4, связанным с болезнью Альцгеймера.

Учитывая предыдущие исследования, связывающие зеленый чай со снижением артериального давления и уменьшением риска развития деменции, по крайней мере один из механизмов, ответственных за полученные результаты, может быть сердечно-сосудистым.

«Ранее мы уже выяснили, что зеленый чай связан с контролем веса и уничтожением раковых клеток, и, похоже, мы еще не закончили изучение потенциальных преимуществ этого напитка, который, как мы знаем, содержит антиоксидантные ингредиенты, такие как катехины», — пишут исследователи.

Все участники текущего исследования были японцами, что означает определенные закономерности в генетике и образе жизни. Будущие научные работы могут включать анализ более широкой группы людей.

«Наши результаты показывают, что употребление зеленого чая, особенно трех или более стаканов в день, может помочь предотвратить деменцию, — заключают исследователи. Тем не менее, для подтверждения наших результатов необходимы дальнейшие проспективные долгосрочные и фундаментальные исследования».

Но не только употребление чая может повлиять на снижение риска развития деменции и связанных с ней последствий. Средняя продолжительность жизни после диагностирования этого заболевания может составлять всего 4–5 лет. Однако исследование показало, что регулярная физическая активность способна снизить риск смерти от деменции на 30%.