Известно, что средняя продолжительность жизни после диагностирования деменции может составлять всего 4–5 лет. Однако новое исследование показало, что регулярная физическая активность способна снизить риск смерти на 30% независимо от ее интенсивности.

Для дальнейшего изучения этого вопроса ученые использовали базу данных Корейской национальной службы медицинского страхования, включающей 60 252 человека, у которых впервые была диагностирована деменция в период с 2010 по 2016 год и которые проходили медицинские осмотры в течение двух лет до и после постановки диагноза.

Средний возраст участников исследования составил 74 года. У 43 276 пациентов была болезнь Альцгеймера, а 7 536 — страдали сосудистой деменцией. Физическая активность оценивалась при каждом осмотре с использованием Международной анкеты по физической активности (IPAQ-SF).

К упражнениям высокой интенсивности относились бег, аэробика, быстрая езда на велосипеде и скалолазание в течение более 20 минут. Умеренная интенсивность включала быструю ходьбу, парный теннис и езду на велосипеде в обычном темпе в течение более 30 минут. К легкой интенсивности относилась ходьба в течение более 30 минут.

Регулярная физическая активность определялась как упражнения высокой интенсивности три или более раз в неделю в течение не менее 20 минут или упражнения средней интенсивности пять или более раз в неделю в течение не менее 30 минут.

Участники были разделены на категории в зависимости от изменений в регулярной физической активности за два года до и после постановки диагноза: не занимающиеся спортом (78%), прекратившие заниматься (чуть более 10%), начавшие заниматься (8%) и продолжающие заниматься (чуть более 3,5%).

В течение среднего периода наблюдения, составившего почти четыре года и закончившегося к концу 2019 года, умерло 16 431 (27%) участников исследования. Постоянная регулярная физическая активность до и после постановки диагноза деменции была связана с наибольшим снижением риска смерти, независимо от типа деменции.

По сравнению с неактивностью, поддержание режима упражнений было связано с 29%-ным снижением риска смерти. Если это была легкая интенсивность, риск был на 30% ниже. Снижение риска для умеренной и высокой интенсивности активности составило соответственно 26% и 30%. А занятия физическими упражнениями любой интенсивности после постановки диагноза были связаны как минимум с 20%-ным снижением риска смерти.

Исследователи признают, что их выводы могли быть обусловлены обратной причинно-следственной связью, когда люди с менее тяжелой деменцией и меньшими функциональными ограничениями могли с большей вероятностью оставаться физически активными. Информация о типе физической активности, которую, по словам участников, они делали, также не была доступна.

«Основываясь на установленном защитном эффекте физической активности против смертности по любой причине, наше исследование предполагает, что даже при низком уровне физическая активность может значительно снизить риск смертности у людей с деменцией, — говорят исследователи. — Наше исследование подчеркивает потенциальную клиническую ценность поощрения людей с деменцией поддерживать или начинать физическую активность, независимо от ее интенсивности, после постановки диагноза деменции».

Ранее ученые обнаружили связь между снижением слуха и риском развития деменции. Слух — это навык, который большинство людей воспринимает как должное. Но исследования показывают, что взрослым следует прислушиваться к изменениям в своем слухе, поскольку проблемы со слухом могут быть связаны с развитием слабоумия в пожилом возрасте.