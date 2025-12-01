Генеративный искусственный интеллект в России перестал быть технологической новинкой и для многих превратился в персонального помощника в работе и повседневной жизни (а для кого-то даже советником в личной). Совместное исследование МТС AdTech и «Медиалогии» выявило интересную тенденцию: среди пользователей нейросетей больше женщин (53%), чем мужчин (47%). Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Пользовательское время работы с искусственным интеллектом тоже показало интересный вывод: россияне обращаются к ИИ точечно и быстро — около 5 минут в текстовых сервисах и примерно 13 минут в генераторах изображений.

По числу пользователей лидирует, предсказуемо, молодежь — это каждый четвертый пользователь младше 24 лет. Но интерес к нейросетям уже давно вышел за рамки молодежной аудитории: среди людей 35–44 лет доля составляет 22%, а в возрастной группе 55+ — около 10%, что для новых технологий необычно.

Каждый десятый активный пользователь — предприниматель или самозанятый, а почти треть аудитории имеет доход выше среднего.

Географически наибольшая концентрация пользователей — в крупных городах и регионах: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Башкортостан, Новосибирская и Свердловская области, Татарстан, Ростовская и Самарская области — именно здесь нейросети стали частью повседневных сценариев.

Самыми популярными сервисами в 2025 году стали Alice AI, ChatGPT (который 1 декабря, кстати, отмечает три года с момента появления), DeepSeek, GigaChat, Perplexity и «Шедеврум». Половина пользователей выбирает отечественные решения, но при этом в соцсетях лидирует именинник ChatGPT, а по числу активных пользователей — китаец DeepSeek, набравший значительную аудиторию за год.

Среднее количество используемых сервисов продолжает расти: с 1,18 в 2023 году до 1,40 в 2025-м. Тем не менее большинство остаются в экосистеме 1–2 платформ — рынок движется к удержанию пользователя, а не к бесконечной смене инструментов.

Опрос 2 тыс. респондентов показывает, что почти половина россиян (48%) ожидает, что ИИ заменит человеческий труд в горизонте 5–10 лет. Одновременно с этим 71% уже используют нейросети: кто-то для личных задач, кто-то в рабочих проектах, а 40% совмещают оба сценария. Причем 42% обращаются к ИИ ежедневно. Большинство стали пользователями ИИ только за последний год.

Главная проблема — качество результата. 42% говорят, что нейросети ошибаются, и на исправление уходит слишком много времени.

На втором месте — стоимость сервисов (36%), затем отсутствие потребности (17%) и невозможность применить ИИ в своей сфере (12%).

Исследование строится на обезличенных данных 32 млн уникальных пользователей нейросетей, а также анализе публикаций в крупнейших соцсетях с учетом региона авторов.