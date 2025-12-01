Основатель мессенджера Telegram и сторонник цифровой свободы Павел Дуров совершил объявил о запуске децентрализованной сети Cocoon (Confidential Compute Open Network). Этот проект представляет собой не просто новый технологический продукт, а целостную философскую и экономическую альтернативу существующей олигополии на рынке облачных вычислений.

Freepik

В основе запуска лежит критика Дуровым современных экосистем, где доминируют гиганты вроде Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud. Он характеризует их как «устаревших поставщиков», которые, будучи де-факто монополистами, выполняют две негативные функции:

— выступают в роли дорогостоящих финансовых посредников, искусственно завышая стоимость вычислений;

— становятся тотальными надзирателями за данными, собирая и анализируя всю информацию пользователей, что ставит под угрозу фундаментальную конфиденциальность.

Cocoon, по замыслу создателя, призван одновременно решить обе эти проблемы — экономическую и этическую. Проект реализован как открытая сеть, построенная поверх блокчейна The Open Network (TON), что обеспечивает прозрачность и безопасность транзакций. Механизм работы основан на следующей многоуровневой модели:

Сеть агрегирует свободные вычислительные ресурсы (в первую очередь мощности графических процессоров — GPU) по всему миру от частных владельцев, майнеров и небольших дата-центров. Это создает глобальный пул, конкурирующий с централизованными облаками.

Это ключевая технологическая инновация Cocoon. Пользовательские ИИ-запросы обрабатываются в защищенной, изолированной среде (например, с использованием технологий доверенных исполнений — TEE), где даже оператор узла не может получить доступ к исходным данным или результатам. Это гарантирует полную анонимность и приватность, что критически важно для бизнеса, исследователей и обычных пользователей.

Владельцы GPU, предоставляющие свои ресурсы сети, автоматически получают вознаграждение в нативной криптовалюте экосистемы — Toncoin (TON). Это создает прямую рыночную стимуляцию: чем больше спрос на вычисления, тем выше доход майнеров.

Для разработчиков это означает доступ к существенно более дешевым ИИ-вычислениям, а для конечных пользователей — возможность пользоваться сложными ИИ-моделями, не раскрывая своей личности или коммерческих тайн.

В соответствии с идеологией Web3, вся документация и исходный код Cocoon являются открытыми (open-source), что позволяет независимым экспертам проводить аудит безопасности и способствует органическому развитию сообщества.

Запуск Cocoon — это логичное продолжение стратегии Дурова по построению децентрализованного интернета вокруг Telegram и TON. Проект напрямую апеллирует к растущему запросу общества на цифровой суверенитет и защиту от слежки. Дуров прямо заявил, что мир движется к потере цифровых свобод, и только создание альтернативных, не подконтрольных корпорациям или государствам технологий, может это остановить.

Анонсированные планы по масштабированию предполагают, что Cocoon может стать базовым инфраструктурным слоем для миллионов будущих децентрализованных приложений (dApps) в экосистеме TON, обеспечивая их приватными и доступными ИИ-возможностями. Таким образом, это не просто инструмент, а стратегическая ставка на формирование нового ландшафта Web3, где вычисления являются одновременно приватными, открытыми и экономически эффективными