«Тихое увольнение» или quiet quitting, когда сотрудник выполняет лишь минимум обязанностей и не проявляет инициативы, принято связывать с поколением Z. Считается, что именно молодые работники, стремящиеся к балансу между работой и личной жизнью, чаще всего выбирают такую стратегию. Однако опрос российских офисных сотрудников, проведенный бизнес-центром «Рублево Бизнес Парк» показал обратное. Подробности — в распоряжении «Инка».

Результаты исследования показали, что на зумеров приходится лишь 2% случаев «тихого увольнения». Еще 27% практикующих такой подход находятся в возрасте от 25 до 35 лет. Абсолютное большинство, 70%, составили работники старше 35 лет.

Авторы исследования объясняют это тем, что молодежь только начинает карьеру и стремится проявить себя. Опытные же специалисты, прошедшие через многолетнюю интенсивную работу, чаще приходят к выводу, что труд не должен приводить к выгоранию.

Всего 55% офисных работников признались, что хотя бы иногда работают без энтузиазма. Почти 20% из тех, кто практикует «тихое увольнение», делают это осознанно уже больше года. Еще 17% перешли на эту стратегию в последние месяцы. Столько же уходят в такой режим периодами, когда накапливается усталость или появляется чувство, что их усилия не ценят. 8% хотели бы так работать, но опасаются реакции руководства.

Главная причина потери интереса к работе связана с оплатой труда. 39% респондентов заявили, что перестают стараться, если зарплата не растет, а количество задач увеличивается. 17% выгорели от постоянных перегрузок. 15% разочаровались, видя несправедливое распределение премий. 6% просто пересмотрели приоритеты в пользу здоровья и личной жизни.

Эксперты видят в этом серьезный вызов для работодателей. Люди устают не от самой работы, а от ощущения, что их усилия ничего не меняют. Если сверхурочный труд не отражается на зарплате или карьере, сотрудник перестает его вкладывать.

При этом открыто обсуждать этот вопрос с начальством готовы не все. Лишь 51% опрошенных считают, что можно прямо отказаться от лишней работы. Остальные предпочитают действовать по обстановке или молчать, опасаясь строгого руководства.

Что касается будущего, 40% респондентов уверены, что «тихое увольнение» станет новой реальностью и таких работников будет только больше. Треть полагает, что ситуация не изменится. 14% прогнозируют рост безработицы, которая заставит людей работать интенсивнее. Остальные надеются на автоматизацию и искусственный интеллект, которые решат проблему человеческих капризов.

