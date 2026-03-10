Финансовая неуверенность толкает молодежь на поиск быстрых способов обогащения. Как выяснили авторы ежегодного исследования Northwestern Mutual Planning & Progress, значительная часть молодых людей в США из-за нехватки средств обращается к сомнительным и высокорискованным способам заработка, включая ставки на спорт, спекулятивные интернет-платформы и криптовалюты.

Опрос показал, что почти треть американцев в возрасте от 18 до 29 лет (поколение Z) либо уже вкладывают деньги в ставки на спортивные события и так называемые рынки предсказаний, либо рассматривают такую возможность. При этом подавляющее большинство (восемь из десяти) опрошенных из этой группы убеждены, что подобные авантюрные инструменты позволят им достичь желаемого уровня благосостояния быстрее, чем классические инвестиционные стратегии. Среди миллениалов, столкнувшихся с аналогичными финансовыми трудностями, такого мнения придерживаются три четверти.

«Финансовый нигилизм» как следствие экономических проблем

Главный региональный директор Northwestern Mutual Джон Робертс характеризует происходящее как нарастающий «финансовый нигилизм» среди тех, кто не чувствует твердой почвы под ногами. По его словам, логика этих людей проста: традиционные долгосрочные вложения не приносят желаемой отдачи, а накоплений явно недостаточно, поэтому почему бы не испытать судьбу, поставив на что угодно, вплоть до абсурдных событий вроде возвращения Иисуса до конца 2026 года.

Исследование проливает свет на образ мыслей молодых людей, которые, сталкиваясь с ограниченными возможностями трудоустройства, непомерными ценами на жилье и грузом студенческих кредитов, откладывают сбережения и ищут кратчайшие пути к богатству.

Экономический фон для таких настроений действительно тревожный. Как отмечается в исследовании, в 2025 году темпы создания новых рабочих мест в США оказались самыми низкими за все годы наблюдений с 2003-го, если не брать в расчет периоды рецессий. В четвертом квартале доля просроченных потребительских кредитов достигла максимума с 2017 года, причем основной удар пришелся на заемщиков с невысокими доходами и молодежь. Значительный вклад в этот рост внесли задолженности по образовательным кредитам.

Свежие данные Бюро статистики труда также не добавляют оптимизма: в феврале уровень занятости в Штатах пошел на спад после обнадеживающего начала года, а безработица поднялась до отметки 4,4%.

Платформы для предсказаний набирают популярность

На фоне мрачных экономических перспектив особую привлекательность для молодежи приобретают так называемые рынки предсказаний, такие как Kalshi Inc. и Polymarket. Эти ставшие все более доступными площадки позволяют пользователям покупать контракты на самые разные события — от решений Федеральной резервной системы по ставке до исходов хоккейных матчей и студенческих футбольных игр. Молодые люди в возрасте от 18 лет видят в них шанс на крупный выигрыш.

Исследование Northwestern Mutual выявило и гендерные различия: женщины прибегают к подобным спекулятивным инструментам — будь то криптовалюты, опционы, «мемные» акции или рынки предсказаний — примерно вдвое реже мужчин.

Родительское плечо: помощь в покупке жилья становится важнее образования

Вместе с тем опрос зафиксировал рост уверенности граждан в своей способности обзавестись собственным жильем. Особенно это заметно среди молодого поколения. Если в прошлом году лишь треть взрослых американцев полагала, что покупка дома не потребует от них непосильных затрат, то в 2026-м так считают уже 42%. Среди поколения Z этот показатель подскочил еще сильнее — с 42 до 54%.

Однако источником такого оптимизма, судя по всему, выступает не столько личное финансовое благополучие, сколько поддержка старших родственников. Почти три четверти родителей, чьи совершеннолетние дети продолжают жить с ними, признались, что-либо задумывались, либо уже начали строить планы, как помочь отпрыскам приобрести собственную недвижимость. Примечательно, что около 30% таких матерей и отцов ставят помощь в покупке жилья выше оплаты образования в колледже.

Консультант по управлению активами Northwestern Mutual Эшли Руссо, основательница Russo Wealth Management & Insurance Solutions, подтверждает эту тенденцию личными наблюдениями: некоторые родители, по ее словам, вынуждены дольше оставаться на работе, чтобы помочь детям обзавестись своим углом.

