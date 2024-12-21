На протяжении 86 лет исследователи Гарварда изучают жизни сотен людей и семей, чтобы выяснить, что делает их счастливыми. Оказалось, что счастливые люди, как правило, обладают хорошими навыками разрешения конфликтов, часто занимаются спортом и поддерживают позитивные отношения.

Доктор Роберт Уолдингер, руководитель исследования и профессор психиатрии Гарвардской медицинской школы, на вопрос о том, что «делают правильно» самые счастливые люди в подростковом и молодом возрасте, ответил, что они «стремятся изменить мир к лучшему и им небезразличен мир».

«Даже если цель таких людей меняется, они, на мой взгляд, не теряют интерес к жизни. И я думаю, что это то, что они делают правильно», — добавил он.

Исследователи долголетия и эксперты по счастью также говорят о значимости цели в жизни для достижения удовлетворения и благополучия. Уолдингер указывает на концепцию психоаналитика Эрика Эриксона о генеративности против стагнации в развитии взрослого человека.

«Генеративность — это желание быть частью чего-то большего, чем ты сам, — объясняет Уолдингер. — Осознание того, что “Я хочу помогать воспитывать детей” или “Я хочу быть наставником для людей” или “Я хочу делать что-то, что касается не только меня”».

Стагнация — это противоположность, она подразумевает ощущение застоя в жизни и попытки найти смысл. Люди, которые выбирают генеративность вместо стагнации, особенно на разных этапах своей жизни, «становятся людьми, которые будут оглядываться на свою жизнь с меньшим сожалением, и с большим чувством, что их жизнь была достаточно хороша», — говорит Уолдингер.

Доктор Мониша Бханоте имеет почти 30-летний опыт работы в области здоровья и долголетия. Все, что она рекомендует пациентам, эксперт практикует и в своей жизни. Как геронтолог и специалист по клеточному здоровью она обладает знаниями о том, как прожить долгую и здоровую жизнь — и делится ими.