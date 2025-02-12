Ученые нашли методы переработки пластиковых отходов в ценные химикаты. Один подход расщепляет пластик на олефины для производства спиртов, а другой преобразует их в жирные кислоты для моющих средств. Эти процессы снижают зависимость от ископаемого топлива и поддерживают более устойчивую пластиковую экономику.

Методы включают в себя преобразование обычных пластиковых отходов, полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП), в ценные химические продукты, такие как спирты, альдегиды, поверхностно-активные вещества и моющие средства. Эти инновации могут поддержать круговую экономику пластика, сделав химическое производство более устойчивым.

Пластиковые отходы все чаще признаются потенциальным источником сырья для высокоценных химикатов. Однако полиолефиновые пластики, такие как ПЭ и ПП, которые составляют почти 60% мирового производства пластика, особенно сложно разложить на исходные строительные блоки.

Одно исследование, проведенное Хоуцяном Ли и его коллегами, демонстрирует, как отходы полиолефиновых пластиков могут быть преобразованы в олефины с использованием методов термической деполимеризации, таких как пиролиз.

Обычно олефины производятся с помощью энергоемких процессов, которые зависят от ископаемого топлива, такого как нефть и природный газ. Команда Ли обнаружила, что пиролиз отходов полиэтилена дает смеси олефинов, которые могут быть далее переработаны в альдегиды, а затем восстановлены в ценные кислородсодержащие химикаты, включая спирты и диолы.

Другое исследование, проведенное Чжэнь Сюй и его коллегами, представляет метод преобразования полиэтиленовых и полипропиленовых пластиков в жирные кислоты, которые служат прекурсорами для коммерческих поверхностно-активных веществ и моющих средств.

Тщательно контролируя температуру нагрева, исследователи предотвращают неконтролируемые реакции пиролиза, которые могут привести к полной деградации на небольшие молекулы. Вместо этого они производят воски, которые затем могут быть окислены и омылены для создания жирных кислот, что делает их устойчивым источником для высококачественных поверхностно-активных веществ.

Кевин Ван Гим подчеркивает потенциальное влияние этих методов на замыкание цикла переработки пластика, отмечая их роль в продвижении циклической экономики пластика.

Мусор иногда может стать полезным. Ранее исследователи разработали новаторский метод производства этилбензола — важнейшей добавки для производства экологически чистого авиационного топлива — из отходов полистирола. Это решение может значительно сократить углеродный след авиационной отрасли и ее зависимость от ископаемого топлива.