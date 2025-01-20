Исследователи разработали новаторский метод производства этилбензола — важнейшей добавки для производства экологически чистого авиационного топлива — из отходов полистирола. Это решение может значительно сократить углеродный след авиационной отрасли и ее зависимость от ископаемого топлива.

Новое исследование рассматривает возможность перехода коммерческих самолетов США от ископаемого топлива к устойчивому авиационному топливу. Исследователи разработали экономически эффективный метод производства этилбензола — добавки, которая повышает производительность устойчивого авиационного топлива — с использованием полистирола, прочного пластика, который обычно встречается в потребительских товарах.

Топливо, изготовленное из не нефтяных источников, таких как отработанный жир, масло, смазка или растительная биомасса, часто не содержит достаточного количества ароматических углеводородов. Эти соединения необходимы для поддержания работоспособности топливной системы путем смазывания механических компонентов и набухания уплотнений для предотвращения утечек во время нормальной работы, объясняет Хонг Лу, научный сотрудник Иллинойского центра устойчивых технологий.

Хотя этилбензол является ароматическим углеводородом и может быть получен из ископаемого топлива, поиск устойчивого способа его производства будет способствовать переходу авиационной промышленности на экологически чистые виды реактивного топлива.

Министерство энергетики США, Министерство транспорта США, Министерство сельского хозяйства США и другие правительственные агентства разработали дорожную карту для решения проблем, связанных с климатическими воздействиями авиационного топлива, полученного из ископаемого топлива.

Sustainable Aviation Fuel Grand Challenge ставит амбициозные цели по производству отечественного устойчивого авиационного топлива до 3 млрд галлонов в год к 2030 году и 100% прогнозируемого использования авиационного реактивного топлива, или 35 млрд галлонов в год, к 2050 году.

Современные стандарты требуют, чтобы в любую смесь устойчивого авиационного топлива и ископаемого топлива включалось не менее 8,4% ароматических углеводородов для поддержания совместимости с существующими самолетами и соответствующей инфраструктурой.

«Хотя это правило повышает безопасность и эффективность общей топливной смеси, оно серьезно ограничивает использование устойчивого топлива, которое в настоящее время содержит всего около 0,5% ароматических углеводородов», — сказал Лу.

По его словам, в настоящее время используют смесь из 20%–30% устойчивого авиационного топлива и 70–80% обычного реактивного топлива. Он отмечает, что такая задержка в переходе на устойчивое топливо обусловлена ​​несколькими факторами. Одним из которых является необходимость достаточного количества ароматических углеводородов в смеси. Другие важные факторы включают такие качества, как летучесть смеси, кислотность, содержание влаги и точка замерзания.

Лу и его коллеги решили разработать этилбензол, поскольку он имеет меньшую тенденцию к образованию сажи при горении, чем другие высокоароматические соединения. Они начали с полистирола, поскольку он богат углеводородами и широко доступен в потоке отходов.

«Мы производим в США около 2,5 млн тонн полистирола каждый год, и почти весь он вывозится на свалки», — сказал Лу. Чтобы преобразовать полистирол в этилбензол, команда использовала термический пиролиз, нагревая его, чтобы разбить полимер на богатую стиролом жидкость. Второй шаг, гидрирование, преобразовал его в сырой этилбензол, а перегонка дала продукт, который был на 90% чистым.

Лу заявляет, что при смешивании с устойчивым авиационным топливом полученный из полистирола этилбензол показал себя почти так же хорошо, как этилбензол, полученный из ископаемого топлива. Он также отмечает, что дальнейшая очистка улучшит его характеристики.

«Мы провели предварительный анализ затрат и обнаружили, что этилбензол, произведенный из отходов полистирола, дешевле, чем произведенный из сырой нефти. А анализ жизненного цикла нашего этилбензола показал, что он сократил выбросы углерода на 50%–60 % по сравнению с этилбензолом, произведенным из сырой нефти», — говорит Лу.

Исследователи надеются продолжить разработку этой добавки, чтобы расширить использование экологически чистых видов топлива в авиации.

Ранее представители почти 200 стран ранее собрались в Пусане для переговоров, которые, как ожидается, приведут к достижению исторического соглашения по борьбе с пластиковым загрязнением. Однако в последний день запланированных переговоров появились сомнения в том, что соглашения о глобальном договоре будут достигнуты.