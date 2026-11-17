С возрастом сосуды меняются, и ученые продолжают искать причины этих процессов. Новое исследование показало, что гормон аспросин, который вырабатывается жировой тканью, может быть связан с ускоренным старением клеток сосудов.

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С возрастом кровеносные сосуды постепенно меняют свою структуру и хуже выполняют свои функции. Один из участников этого процесса — эндотелий, тонкий слой клеток, который выстилает сосуды изнутри. Эти клетки регулируют расширение и сужение сосудов, участвуют в поддержании нормального кровотока и защищают сосудистую стенку.

Когда эндотелиальные клетки стареют, их способность к обновлению снижается, а воспалительная активность возрастает. Это может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе атеросклероза.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Aging Cell 15, ученые изучили роль в этом процессе аспросина (asprosin) — адипокина, то есть сигнальной молекулы, связанной с жировой тканью.

Сначала исследователи обнаружили, что содержание аспросина в крови старых мышей (21 месяц) было значительно выше, чем у молодых (3 месяца). Его уровень также постепенно увеличивался с возрастом.

Затем ученые проверили, как эта молекула влияет на сосудистые клетки. Для этого они использовали лабораторные клеточные культуры и мышей с моделью ускоренного старения, которую создавали с помощью вещества D-галактозы.

Результаты показали, что введение аспросина усиливало признаки старения эндотелиальных клеток. В частности, повышалась активность белков p16 и p21, связанных с клеточным старением, а также увеличивалось количество воспалительных факторов — IL-6, TNF-α и IL-1β.

Кроме того, аспросин снижал способность эндотелиальных клеток к размножению и миграции. Это может затруднять восстановление внутренней оболочки сосудов после повреждений.

Следующий этап исследования помог раскрыть механизм действия аспросина. Оказалось, что под его влиянием нарушается работа митохондрий — клеточных структур, обеспечивающих производство энергии.

В экспериментах на эндотелиальных клетках ученые обнаружили несколько изменений:

митохондрии становились более фрагментированными;

снижался их мембранный потенциал, необходимый для нормальной работы;

увеличивалось образование активных форм кислорода — молекул, способных повреждать клеточные структуры.

Из-за усиления окислительного стресса митохондриальная ДНК начинала выходить за пределы митохондрий и попадать в цитоплазму клетки.

В норме митохондриальная ДНК находится внутри этих структур. Однако при ее попадании в цитоплазму активируются механизмы клеточной защиты, в том числе сигнальный путь cGAS–STING, который участвует в распознавании чужеродной и поврежденной ДНК.

В исследуемых клетках активация этого пути усиливала воспалительные реакции и признаки преждевременного старения.

Таким образом, авторы описали следующую последовательность событий: Аспросин → окислительный стресс в митохондриях → выход митохондриальной ДНК в цитоплазму → активация cGAS–STING → воспаление и старение эндотелиальных клеток.

Чтобы дополнительно проверить этот механизм, исследователи использовали соединение mitoTEMPO, которое снижает образование активных форм кислорода в митохондриях. Оно уменьшало выход митохондриальной ДНК в цитоплазму, ослабляло активацию STING и снижало выраженность признаков клеточного старения.

Что произойдет, если заблокировать аспросин?

Ученые также проверили, можно ли ослабить негативное воздействие аспросина. В одном из экспериментов мышам с моделью ускоренного старения вводили антитела, нейтрализующие аспросин. В другом использовали животных с генетически сниженной выработкой этой молекулы в жировой ткани.

В обоих случаях исследователи обнаружили уменьшение признаков старения эндотелия. Снизились уровни воспалительных факторов и белков, связанных с клеточным старением. Также ослабли некоторые структурные изменения сосудов, включая утолщение сосудистой стенки и накопление коллагена.

Кроме того, нейтрализация аспросина и его дефицит помогали улучшить эндотелий-зависимое расширение сосудов — реакцию, при которой сосуды расширяются благодаря работе эндотелиальных клеток.

Отдельно исследователи изучили связь аспросина с атеросклерозом. Для этого использовали генетически модифицированных мышей, предрасположенных к развитию заболевания, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров.

У животных с дефицитом аспросина площадь атеросклеротических бляшек оказалась меньше. Также исследователи обнаружили снижение отложения липидов в сосудистой стенке.

Результаты исследования показывают, что аспросин может быть одним из факторов, связывающих возрастные изменения жировой ткани с нарушением работы кровеносных сосудов.

Авторы предполагают, что воздействие на аспросин или связанные с ним молекулярные механизмы может стать перспективным направлением для разработки методов профилактики и лечения возрастных сосудистых заболеваний, включая атеросклероз.

Однако пока эти результаты нельзя переносить непосредственно на человека. Хотя исследователи использовали человеческие эндотелиальные клетки и анализировали данные генетических баз, основные эксперименты по оценке сосудистого старения и эффективности блокирования аспросина проводились на мышах.

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