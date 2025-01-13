Предложение вознаграждений помогает людям бросить курить, причем показатели успеха сохраняются долгое время после поощрений. Новое исследование, проведенное под руководством Университета Восточной Англии, также изучало, эффективны ли стимулы в оказании помощи беременным женщинам в отказе от курения.

В то время как предыдущие исследования показывали, что вознаграждения играют умеренную роль среди беременных женщин, которые хотят бросить курить, современное исследование предоставило доказательства, что такие схемы действительно эффективны.

Ведущий автор, профессор Кейтлин Нотли из Медицинской школы Норвича при Университете Восточной Англии, сообщила, что курение является основной предотвратимой причиной плохого здоровья и ранней смерти во всем мире. По ее словам, отказ от курения крайне важен, чтобы помочь людям жить дольше.

«Мы хотели выяснить, помогает ли вознаграждение людям бросить курить в долгосрочной перспективе, — говорит она. — Теперь мы полностью уверены, что стимулы лучше помогают людям, в том числе беременным женщинам, бросить курить, чем отсутствие стимулов. Данные также показывают, что эффективность стимулов сохраняется даже после прекращения поощрений».

Чтобы мотивировать людей отказаться от курения, можно предложить им различные поощрения: деньги, ваучеры или депозиты. Такие программы могут быть реализованы на рабочих местах, в клиниках или как общественные программы.

Ученые нашли 48 исследований, где приняли участие более 21,9 тыс. человек и тестировались различные схемы вознаграждения, помогающие бросить курить.

Из каждых 100 человек, получавших финансовые поощрения, 10 человек успешно бросали курить в течение шести месяцев или больше, по сравнению с семью из 100 человек, не получавших финансовые поощрения. Показатели успеха сохранялись и после окончания поощрений.

Женщины, которые были беременны и получали вознаграждения, с гораздо большей вероятностью бросали курить, чем женщины из контрольных групп как в конце беременности, так и после рождения ребенка. Из каждых 100 беременных женщин, получавших финансовое поощрение, 13, вероятно, успешно бросят курить в течение шести месяцев или более, по сравнению с шестью из 100, которые не получали финансового поощрения.

Исследования различались по общим суммам выплачиваемых вознаграждений. Почти не было заметной разницы между испытаниями, в которых выплачивались меньшие суммы (менее $100), по сравнению с испытаниями, в которых выплачивались большие суммы (более $700).

Однако исследователи отметили, что в этой ситуации сложно провести справедливое сравнение, поскольку деньги имеют разную степень важности в разных культурах, а исследования, которые они рассматривали, проводились в разных странах. Это затрудняло прямое сравнение результатов между исследованиями.

Профессор Линда Болд, директор исследовательского консорциума SPECTRUM, сопредседатель группы по проблеме курения во время беременности и соавтор исследования, отметила, что курение во время беременности является одной из основных причин неблагоприятных исходов родов, включая мертворождение и выкидыши.

«Результаты показывают, что финансовое стимулирование во время беременности может более чем вдвое увеличить шансы бросить курить, а также что стимулирование эффективно для предотвращения рецидива курения у женщин после родов, — говорит она. — Данные также подтверждают необходимость продолжения инвестиций в существующую национальную схему финансового стимулирования беременных женщин в Англии».

Соавтор исследования Джейми Хартманн-Бойс, доцент кафедры политики и продвижения здравоохранения в Школе общественного здравоохранения и медицинских наук Массачусетского университета в Амхерсте, отметил, что во время беременности люди более осторожны в отношении использования многих фармакологических вмешательств, одобренных для отказа от курения.

«Вот почему мы сосредоточены на том, как помочь беременным женщинам бросить курить. — говорит он. — Существует множество доказательств, что это вмешательство воздействует на системы психологического вознаграждения в мозге, которые, как мы знаем, активно участвуют в формировании никотиновой зависимости».

Дело не в том, что эти люди могли бы бросить курить в любом случае, а потом им заплатили и они решили это сделать, добавил Хартманн-Бойс. Многие люди в этих исследованиях пытались бросить много раз, действительно хотели бросить курить и не смогли. Но такая мотивация им помогла.

Текущие и будущие исследования могли бы более точно изучить различия между испытаниями, предлагающими низкие или высокие денежные поощрения и самопоощрения (депозиты), среди различных групп курящих людей, уделяя особое внимание странам с низким и средним уровнем дохода, где бремя употребления табака остается высоким.

Многие люди мечтают бросить курить, и в погоне за результатом используют разные методы. Эксперты утверждают, что препарат варениклин снижает тягу к никотину и уменьшает побочные эффекты после отказа от табака. В Англии его принимали около 85 тыс. человек, пока MHRA не обнаружила в нем примеси. Теперь эта проблема решена, и регулятор недавно одобрил непатентованную версию препарата.