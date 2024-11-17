Эксперты утверждают, что препарат варениклин снижает тягу к никотину и уменьшает побочные эффекты после отказа от табака. В Англии его принимали около 85 тыс. человек, пока MHRA не обнаружила в нем примеси. Теперь эта проблема решена, и регулятор недавно одобрил непатентованную версию препарата, сообщает The Guardian.

Аманда Притчард, исполнительный директор Национальной службы здравоохранения Англии (NHS), назвала этот препарат потенциальным «переломным моментом» в борьбе с курением и тем вредом, который оно причиняет здоровью.

Препарат помогает людям бросить курить, снижая тягу к никотину и не позволяя ему воздействовать на мозг привычным образом. Также выяснилось, что препарат уменьшает побочные эффекты, которые могут испытывать курильщики при отказе от табака, такие как проблемы со сном и раздражительность.

NHS будет выдавать варениклин в рамках программы, направленной на снижение количества курильщиков. За последние 20 лет благодаря усилиям ведомства число взрослых курящих в Англии сократилось до 11,6%, что составляет около 6 млн человек. Ожидается, что применение этого лекарственного средства поможет уменьшить количество смертей, связанных с курением, на 9,5 тысяч случаев в течение следующих пяти лет.

Препарат, ранее известный под названием Champix, начали использовать в 2006 году, и до июля 2021 года его принимали около 85,8 тыс. человек в год. Затем его изъяли из оборота, после того, как Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) обнаружило в нем примеси.

Теперь эта проблема решена, и регулятор недавно одобрил непатентованную версию препарата, которую будет использовать NHS. Служба ссылается на исследование Университетского колледжа Лондона, которое показало, что на каждый фунт стерлингов, потраченный на таблетки, приходится 1,65 фунта стерлингов расходов на здравоохранение.

Фармацевтическая компания Teva UK будет поставлять непатентованную версию препарата. Эксперты по борьбе с курением приветствовали возвращение варениклина. Доктор Никола Линдсон, доцент Оксфордского университета, назвала консультирование одним один из самых эффективных способов бросить курить, особенно в сочетании с поведенческой поддержкой. Исполнительный директор организации Action on Smoking and Health Хейзел Чизмен поддержала этот шаг, но при этом подчеркнула важность иных методов помощи курящим.

Ранее исследование показало, что люди, которые бросают курить даже в возрасте около 75 лет, могут увеличить продолжительность своей жизни. Отказ от курения в любом возрасте приведет к улучшению здоровья.