Большинство диетических программ не уделяют внимания ультраобработанным продуктам (УОП), несмотря на их связь с рисками для здоровья и чрезмерным употреблением. Специалисты из Университета Дрекселя разработали специальную программу, в которой использовались такие подходы, как осознанность и планирование питания. Благодаря этому участники смогли сократить потребление УОП вдвое, что привело к заметным улучшениям в их здоровье, включая снижение веса и уменьшение потребления калорий.

В ходе исследования, проведенного в Университете Дрекселя, рассматривались способы снижения потребления ультраобработанных продуктов. За два месяца 14 участников программы смогли почти вдвое уменьшить свое потребление УОП, что способствовало снижению калорийности, а также уменьшению уровня сахара, жиров и натрия в рационе. В результате участники также потеряли в весе и заметно улучшили свое эмоциональное состояние.

Большинство диетических программ предназначены для того, чтобы помочь людям сбросить вес или следовать рекомендациям по питанию в США. Однако эти рекомендации не учитывают ультраобработанные продукты, такие как чипсы и сладости. УОП — это продукты массового производства, которые обычно упаковываются и содержат мало или совсем не имеют натуральных ингредиентов. Употребление таких продуктов связано с повышенным риском развития заболеваний и преждевременной смерти.

Так как большинство программ не нацелены на снижение потребления продуктов с высоким содержанием жиров, исследователи из Колледжа искусств и наук Университета Дрекселя разработали новую программу, которая использует разнообразные стратегии для решения проблем, связанных с этими продуктами, включая их способность вызывать зависимость. В рамках программы участники знакомились с пищей, содержащей много жиров, а также применяли техники осознанности и принятия, которые помогли им справиться с тягой к нездоровой пище.

Программа предлагает индивидуальные планы питания и создает более здоровую домашнюю атмосферу, включая участие членов семьи в этом процессе. Дополнительно предусмотрена финансовая помощь, помогающая участникам закупать более полезные продукты, такие как свежие фрукты и овощи, которые часто имеют более высокую цену.

В недавней статье, опубликованной в журнале Obesity and Science Practice, исследователи представили результаты двухмесячной программы, в рамках которой 14 участников, страдающих от избыточного веса или ожирения и регулярно употребляющих продукты с высоким содержанием жиров (в среднем два таких продукта в день), смогли значительно изменить свои пищевые привычки.

Доктор философии Шарлотта Хагерман, ведущий автор исследования и доцент-исследователь в университете, отметила, что снижение потребления ультраобработанных продуктов может быть очень сложной задачей. Она объясняет, что пищевая индустрия активно стремится к тому, чтобы потребители становились зависимыми от этих продуктов. По ее словам, ультраобработанные продукты делают чрезвычайно привлекательными благодаря их вкусу, удобству и низкой стоимости.

Хагерман отметила, что, несмотря на небольшую выборку, результаты данного эксперимента выглядят многообещающими. К окончанию программы участники смогли сократить потребление продуктов с высоким содержанием жиров почти на 50%, как в калорийном эквиваленте, так и по общему количеству жирных продуктов. Также было зафиксировано снижение калорийности рациона в среднем более чем на 600 калорий в день. Употребление сахара уменьшилось на 50%, количество насыщенных жиров сократилось на 37%, а потребление натрия снизилось на 28%. Участники также сообщили о потере веса в среднем на 3.5 кг.

«Хочется отметить, что у участников не заметили значительного увеличения потребления фруктов и овощей. Это говорит о том, что, если мы хотим улучшить общее питание, нам нужно активнее мотивировать людей добавлять эти продукты в свой рацион», — отметила Хагерман.

Исследование показало, что все участники оставили положительные отзывы о программе. Многие отмечали у себя улучшение настроения и повышение энергии.

В течение двух месяцев 14 участников еженедельно работали с тренерами, которые специализировались на изменении вредных привычек. Эти занятия включали индивидуальные встречи, обсуждения различных тем и упражнения. Участники научились распознавать продукты, которые могут вызывать зависимость, их негативное влияние и как справляться с тягой к таким продуктам, а также узнали о важности домашней обстановки для снижения потребления продуктов, вызывающих привыкание. Кроме этого, они посещали занятия по планированию питания и получали подарочные карты на $100 для покупок в продуктовом магазине.

Для оценки своего рациона участники использовали специальный онлайн-инструмент (ASA-24), в котором они записывали все, что съели за последние 24 часа. Это происходило до и после программы. Они сообщали о своем питании в течение двух рабочих дней и одного выходного, так как питание в выходные часто отличается от рабочих дней. Этот инструмент автоматически подсчитывал порции различных групп продуктов, а также макронутриенты и калории. Это помогало и команде исследователей, и участникам выявить закономерности потребления.

Член исследовательской группы изучал каждый продукт, указанный участниками, для определения его классификации, был ли он ультраобработанный или нет. В случаях, когда возникали сомнения, он обращался за консультацией к экспертам для получения дополнительного мнения. Собранные данные позволили команде выяснить, произошли ли у участников значительные изменения в употреблении углеводов, натрия, добавленных сахаров, насыщенных жиров, а также в весе и употреблении фруктов и овощей.

«Данные нашего исследования указывают на то, что люди способны уменьшить употребление ультраобработанных продуктов, если у них есть необходимые инструменты, и они проявляют интерес к инициативам, направленным на достижение этой цели, — отметила Хагерман. — Кроме того, результаты показали, что снижение употребления ультраобработанных продуктов может значительно улучшить здоровье, включая потерю веса, и улучшить эмоциональное состояние, всего за восемь недель».

Научная команда планирует расширить масштаб своих испытаний, проводя исследования на более крупной выборке, с акцентом на эффективность отдельных элементов вмешательства и адаптацию его для различных групп населения.

Для достижения долголетия и хорошего здоровья ключевую роль играет питание и его качество, утверждает Вальтер Лонго, директор Института долголетия Школы геронтологии Леонарда Дэвиса при Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Он отмечает, что «некоторые изменения в рационе оказывают более значительное влияние, чем предполагалось».