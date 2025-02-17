Недавнее исследование, опубликованное в Psychological Science, показало, что проэкологическое поведение, например, уборка мусора, сокращение отходов или использование экологически чистого транспорта, повышает уровень счастья и чувство смысла. Этот эффект был таким же сильным, как и участие в мероприятиях, специально предназначенных для улучшения благополучия, таких как хобби или уход за собой.

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Устойчивый образ жизни часто рассматривается как нечто, требующее жертв. Например, отказ от комфорта, дополнительные расходы и необходимость терпеть неудобства. Однако психологические теории предполагают, что просоциальные и моральные действия способствуют счастью.

Предыдущие исследования указали на корреляцию между проэкологическим поведением и субъективным благополучием, хотя причинно-следственные доказательства отсутствуют. Чтобы заполнить этот пробел, исследователь Майкл Принцинг из Университета Бэйлора попытался выяснить, повышает ли участие в мероприятиях по защите окружающей среды субъективное благополучие.

Для этого было проведено два исследования. В первом осуществлялось наблюдение за 181 взрослым (в возрасте от 18 до 76 лет; 61% женщин) из 14 стран в течение 10 дней. Участники сообщали о своей активности и настроении несколько раз в день с помощью опросов.

Результаты показали, что люди чувствовали себя счастливее в те дни, когда они занимались устойчивым поведением. Положительный эффект на благополучие был сильнее среди тех, у кого были высокие экологические ценности, хотя даже участники с низкими экологическими ценностями испытали преимущества.

Второе исследование было контролируемым экспериментом с участием 545 студентов колледжей (в возрасте от 18 до 43 лет; 70% женщин) из США. Участники были случайным образом распределены в одну из трех групп:

проэкологическая группа (участвующая в трех устойчивых действиях);

группа развлекательной деятельности (выполняющая три приятных действия);

контрольная группа (просто отслеживающая свои действия).

Через два дня участники проэкологической и развлекательной групп, сообщили о значительно более высоком уровне счастья и удовлетворенности жизнью, чем участники контрольной группы. При этом не было никаких существенных различий, основанных на политической ориентации или озабоченности окружающей средой.

«Эти результаты резко контрастируют с популярными представлениями. Устойчивость часто изображается как обременительная и неприятная, тогда как эти исследования поддерживают противоположный вывод. Тем не менее, наши результаты во многом соответствуют давней традиции философской теории и растущему массиву научных доказательств, каждое из которых предполагает, что быть хорошим — это способствовать благополучию, то есть люди процветают, когда стремятся развивать добродетель и творить добро в мире», — говорит Принцинг.

Исследование проводилось всего несколько дней, поэтому неясно, является ли повышение уровня счастья долгосрочным. Кроме того, некоторые участники могли догадаться о цели исследования, что могло повлиять на их ответы. Будущие исследования могут изучить, как последовательные устойчивые привычки влияют на благополучие в течение месяцев или лет.

Другое исследование показало, как время года, дни недели и распорядок дня влияют на психологическое здоровье человека. В своем эксперименте исследователи изучили влияние времени суток на психическое здоровье, включая симптомы депрессии и тревожности, а также уровень счастья, удовлетворенности жизнью, а также чувство цели и одиночества. Кроме этого, они проанализировали, изменяются ли эти показатели в зависимости от дня недели, сезона или года.