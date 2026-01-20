Подавляющее большинство работников по всему миру осознает влияние новых технологий на свою карьеру. Четверо из пяти сотрудников (80%) считают, что искусственный интеллект в ближайшее время затронет их повседневные задачи на рабочем месте. Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования одного из крупнейших мировых кадровых агентств Randstad, с которыми ознакомился Reuters.



Christin Hume/Unsplash

Наибольшая обеспокоенность отмечается среди представителей поколения Z — самой молодой части рабочей силы. В то же время сотрудники старшего возраста, «бэби-бумеры», демонстрируют наибольшую уверенность в своей способности адаптироваться к изменениям, вызванным автоматизацией и внедрением ИИ.

«Как правило, мы видим, что сотрудники с энтузиазмом относятся к искусственному интеллекту <…> но они также могут быть настроены скептически, поскольку компании хотят того же, чего хотят всегда: сократить расходы и повысить эффективность», — прокомментировал результаты генеральный директор Randstad Сандер ван Норденде.



Исследование, в котором участвовали 27 000 работников и 1 225 работодателей по всему миру, также проанализировало более 3 миллионов вакансий. Анализ показал ошеломляющий рост спроса на новые компетенции: количество вакансий, требующих навыков работы с «ИИ-агентами», выросло на 1587%.

Этот тренд подтверждает, что ИИ и автоматизация все чаще заменяют низкоквалифицированные, рутинные и транзакционные роли. В то же время технологические компании, лидирующие в области ИИ, уже начали замещать некоторые функции людей автоматизированными системами.



Исследование выявило заметный разрыв в оценках между работодателями и рядовыми сотрудниками. Подавляющее большинство руководителей (95%) настроены оптимистично и прогнозируют рост бизнеса в текущем году. Среди работников такой же уверенностью делится лишь около половины (51%).

Кроме того, почти каждый второй опрошенный сотрудник опасается, что выгоды от внедрения искусственного интеллекта в первую очередь получат корпорации, а не сами работники. Это происходит на фоне того, что многие компании все еще ждут ощутимой финансовой отдачи от масштабных инвестиций в ИИ, которые, как ожидается, будут определять бизнес-ландшафт в ближайшие годы.

