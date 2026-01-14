В последние годы все более заметным становится феномен, который эксперты обозначают как стратегия «ни-ни» — когда молодые люди сознательно отказываются как от продолжения учебы, так и от поиска работы. Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в беседе с Life.ru предупредил, что если этот тренд приобретет массовый характер, он может обернуться долгосрочными негативными последствиями для экономики.

По его мнению, такая ситуация, с одной стороны, может говорить о достатке в семьях, но с другой — отражает тревожные тенденции инфантилизации и атомизации молодого поколения.

Парламентарий отметил парадокс: взрослые дети часто не стремятся к самостоятельности, а родители не предъявляют к ним соответствующих требований, позволяя вести спокойную, размеренную жизнь.

«Молодые люди оказываются по уровню активности где-то рядом с детсадовцами и пенсионерами. Плохого ничего нет, но и хорошего тоже», — констатировал он, напомнив, что молодость — это традиционно время высокой активности, построения карьеры и семьи.

По его словам, пока экономику в основном двигают представители старших поколений, эффект «выключения» молодежи из трудовой сферы малозаметен. Однако в перспективе экономические механизмы могут начать замедляться, а при значительном числе последователей тренда не исключен и более серьезный кризис.

Что касается популярных трактовок, объясняющих выбор в пользу NEET (Not in Education, Employment or Training) цифровой перегруженностью, страхом перед будущим или сложностью «взрослой жизни», Толмачев счел их скорее оправданиями. Он подчеркнул, что современные условия жизни исторически комфортны, хотя и признал, что каждая эпоха ставит перед людьми свои уникальные вызовы.

По его наблюдениям, тренд особенно распространен в тех странах, где поощрялось «ненормальное, болезненное отношение общества и государства к особенностям личности». «»Снежинки», хикикомори и другие — результат такой политики», — добавил депутат.

Для России же, по его словам, ключевой задачей является создание для молодежи пространства для развития и полезных платформ, где можно заниматься интересными темами с пользой для себя и общества.

Толмачев обратил внимание на позитивный сигнал — рост числа школьников, которые после 9 класса идут в колледжи, что говорит о стремлении к ранней профессиональной самостоятельности. «Для наших ребят самостоятельность — это предмет гордости», — отметил он, добавив, что в России индивидуализм в его негативном проявлении исторически не был так распространен, как в некоторых других странах.

Главной задачей государства он назвал поддержку интереса молодых к жизни, их энтузиазма и готовности брать ответственность за свою судьбу.