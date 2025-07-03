Использование искусственного интеллекта в процессе найма может приводить к искажению поведения кандидатов и, как следствие, к необьективным результатам отбора. К такому выводу пришли исследователи из Роттердамской школы менеджмента при Университете Эразма. Их работа показывает, что акцент на определенных качествах и преуменьшение других сильно поднимает шансы на успешное прохождение резюме через ИИ-отбор.

Для ускорения работы все больше HR начинают внедрять ИИ для анализа резюме кандидатов и предварительного отбора. Это приводит к тому, что кандидаты пытаются «понравиться» ИИ. Они считают, что для получения более высокой оценки необходимо подчеркивать свои аналитические способности и скрывать интуитивные или эмоциональные качества. В результате рекрутеры получают искаженное представление о реальных качествах человека, что может повлиять на итоговое решение о найме.

Исследование основано на 12 экспериментах с участием более 13 тыс. человек. Результаты четко показали, что кандидаты ведут себя стратегически, ориентируясь на удаленное будущее, что может привести к сужению кадрового резерва и появлению непреднамеренной предвзятости в процессе отбора. Вместо того чтобы нанимать наиболее подходящих сотрудников, компания рискует нанять тех, кто лучше всех умеет подстраиваться под алгоритм.

С точки зрения бизнеса это создает серьезные риски. Компании, стремящиеся к созданию разнообразных и эффективных команд, могут неосознанно отсеивать талантливых кандидатов, которые не соответствуют формальным критериям, заложенным в ИИ-систему. Это подрывает саму цель внедрения ИИ — повышение объективности и эффективности найма.

Авторы исследования предлагают три ключевых шага для решения проблемы. Во-первых, компании должны быть полностью прозрачны в использовании ИИ и его критериях оценки. Во-вторых, необходимо регулярно проводить аудит ИИ-систем на предмет поведенческих искажений. В-третьих, следует обучать команды по найму, информируя их о том, что кандидаты могут менять свое поведение, чтобы не упустить ценных специалистов.