Физическая активность помогает не только укреплять мышцы и улучшать подвижность, но и может защищать клетки мозга от повреждений. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав 129 научных работ о влиянии упражнений на организм людей с болезнью Паркинсона.

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Ученые обнаружили, что во время физических нагрузок мышцы выделяют особые сигнальные молекулы — экзеркины. Они попадают в кровоток и могут влиять на работу разных органов, в том числе мозга. Исследователи предполагают, что эти вещества помогают нервным клеткам справляться со стрессом и повреждениями.

Экзеркины действуют как посредники в своеобразном диалоге между мышцами и мозгом. Среди изученных веществ — нейротрофический фактор мозга (BDNF), инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF-1), ирисин и катепсин B. Некоторые из них могут снижать воспаление и окислительный стресс, поддерживать работу митохондрий и способствовать нейропластичности — способности мозга формировать новые связи и адаптироваться к изменениям.

Это особенно важно при болезни Паркинсона — прогрессирующем заболевании нервной системы, при котором постепенно погибают клетки, вырабатывающие дофамин. Из-за этого у пациентов возникают нарушения движений, равновесия и координации. Заболевание также может влиять на память, мышление, настроение и сон.

Физические упражнения способны приносить пользу сразу по нескольким направлениям. Аэробные нагрузки, например ходьба и бег трусцой, поддерживают работу сердечно-сосудистой системы. Силовые тренировки помогают сохранить мышечную массу и силу, а упражнения на равновесие, включая тайцзи и стояние на одной ноге, снижают риск падений.

Поддержание мышечной силы особенно важно по мере развития заболевания. Возрастная потеря мышечной массы и ослабление мышц могут усиливать физические ограничения, повышать вероятность падений и снижать качество жизни людей с болезнью Паркинсона.

При этом ученые пока не утверждают, что физическая активность способна остановить или замедлить развитие заболевания. Хотя эксперименты показывают, что выделяемые мышцами вещества могут оказывать защитное действие на нервные клетки, для подтверждения такого эффекта у людей необходимы дополнительные клинические исследования.

Исследователям также предстоит выяснить, какие виды нагрузок, их интенсивность и продолжительность обеспечивают наибольшую пользу. Пока специалисты рекомендуют людям с болезнью Паркинсона сохранять регулярную физическую активность, начиная с посильных упражнений и адаптируя их по мере изменения состояния.

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