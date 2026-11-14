Британская спортсменка Эдвина Броклсби, которая начала заниматься бегом в 50 лет и впоследствии стала старейшей участницей Ironman среди женщин Великобритании, рассказала о трех принципах здорового старения. Сейчас ей 83 года, но она продолжает тренироваться более 20 часов в неделю, несмотря на перенесенные операции и серьезные травмы.

Edwina Brocklesby

Броклсби пришла в спорт сравнительно поздно. После смерти мужа в 1994 году она начала уделять больше времени физической активности. Через два года женщина пробежала Лондонский марафон, а в 58 лет впервые приняла участие в триатлоне.

В 2009 году, в возрасте 65 лет, она завершила соревнование Ironman на испанском острове Лансароте. Участникам этой дистанции необходимо проплыть 3,86 км, проехать на велосипеде 180 км и пробежать марафон длиной 42,2 км.

Впоследствии Броклсби преодолела еще пять дистанций Ironman. В 2015 году она установила национальный возрастной рекорд, завершив соревнование во французском Виши в 72 года. Через два года спортсменка улучшила собственный результат в мексиканском Косумеле.

При этом она никогда не считала высокие спортивные достижения обязательным условием здорового образа жизни. Основной мотивацией для нее оставались удовольствие от тренировок и общение с другими людьми.

В 56 лет Броклсби вступила в лондонский клуб Serpentine Running and Triathlon Club, где нашла друзей и партнеров для соревнований. По ее словам, занятия в группе помогают пожилым людям сохранять мотивацию и избегать социальной изоляции.

В 2013 году она основала благотворительную организацию Silverfit, которая проводит доступные спортивные занятия для людей старшего возраста. Сейчас организация работает на 18 площадках в девяти районах Лондона. В программу входят скандинавская ходьба, йога, гимнастика, бадминтон и другие виды активности.

Второй принцип Броклсби заключается в готовности менять привычные нагрузки при ухудшении здоровья. В 2021 году ей заменили тазобедренный сустав, а в сентябре 2025 года спортсменка получила переломы ноги и руки после несчастного случая. Из-за травм она пока не вернулась к велосипедным тренировкам на открытом воздухе.

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Вместе с тренером Броклсби скорректировала программу: теперь она занимается плаванием, пилатесом, силовыми упражнениями, ходьбой и ездой на велотренажере. Даже после травм ее тренировочный объем составляет 20–23 часа в неделю.



Третьим принципом спортсменка назвала отказ от чрезмерной оптимизации образа жизни. Броклсби не стремится постоянно улучшать показатели сна или контролировать каждую деталь рациона. Она старается хорошо высыпаться, употреблять достаточно белка и регулярно есть овощи и рыбу. Обычно ее завтрак включает яйцо, а иногда она позволяет себе бокал вина.

Несмотря на возраст, Броклсби продолжает ставить новые цели. Она рассматривает возможность участия в Лондонском марафоне 2027 года, хотя из-за последствий травм планирует преодолеть дистанцию пешком.



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