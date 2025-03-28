Витамины и добавки, такие как цинк и рыбий жир, часто представляются как средства для укрепления иммунной системы. Однако Джеффри Блэнд, известный как «отец функциональной медицины», утверждает, что это на самом деле невозможно.

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«Я слышал, что люди говорят: “Я могу укрепить свою иммунную систему, принимая много витаминов”. Это могут быть витамин D, витамин A или цинк, — отмечает Блэнд. — Однако эти питательные вещества не оказывают прямого влияния на укрепление иммунной системы. Они способны восполнить дефицит у тех, кто нуждается в них для удовлетворения повседневных потребностей, необходимых для нормального функционирования иммунитета, но они не обеспечат такой же защиты, как вакцинация».

Вакцинация способствует физиологическим изменениям, которые повышают активность иммунной системы. Блэнд подчеркивает, что прием питательных веществ не вызывает такого же эффекта. Вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на укреплении иммунитета, он рекомендует обратить внимание на процессы омоложения. Каждые четыре месяца клетки, формирующие иммунную систему, заменяются новыми, что важно для поддержания ее оптимальной работы.

Несмотря на то что важно всегда консультироваться с врачом по вопросам индивидуального здоровья, Блэнд, являющийся президентом и генеральным директором Института персонализированной медицины, предлагает несколько рекомендаций для повышения устойчивости иммунной системы.

Вот 5 способов омолодить свою иммунную систему:

1. Придерживаться средиземноморской диеты

Она включает в себя большое количество растительной пищи, таких как яркие фрукты и овощи, оливковое масло первого отжима, а также натуральные мясо и рыбу.

2. Уделять внимание качеству сна

Во время сна организм восстанавливается, поэтому стоит позаботиться о достаточной продолжительности и качестве отдыха. Рекомендуется придерживаться режима, способствующего снижению стресса перед тем, как ложиться спать, чтобы максимально восстановить силы.

3. Физическая активность

Всего тридцать минут в день, активных занятий, таких как танцы, аэробика или даже прогулка, помогут значительно улучшить состояние иммунной системы. Блэнд добавляет, что речь не идет о каких-то экстремальных тренировках, а о регулярных упражнениях, которые легко включить в повседневную жизнь.

4. Достаточное количество воды в течение дня

Блэнд советует выпивать не менее двух-трех стаканов воды, поскольку это помогает организму более эффективно усваивать и выводить необходимые вещества.

5. Поддержание хороших отношений

Они также играют важную роль в укреплении иммунной системы. Эксперт отмечает, что иммунная система может быть полноценной частью эмоционального состояния. Наличие качественных отношений, которые приносят радость и ощущение любви, может оказывать позитивное влияние на общее здоровье и иммунитет.

Блэнд подчеркивает важность ежедневного применения простых изменений в образе жизни, которые могут оказать значительное воздействие на иммунную систему.

Новое исследование продемонстрировало, что даже одна бессонная ночь способна существенно нарушить работу иммунной системы, увеличивая риск заболеваний, таких как ожирение, диабет и болезни сердца. Хронический недосып известен своими негативными последствиями для настроения, когнитивных функций и здоровья, включая сердечные приступы и инсульты.