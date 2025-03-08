Новое исследование продемонстрировало, что даже одна бессонная ночь способна существенно нарушить работу иммунной системы, увеличивая риск заболеваний, таких как ожирение, диабет и болезни сердца. Хронический недосып известен своими негативными последствиями для настроения, когнитивных функций и здоровья, включая сердечные приступы и инсульты.

Существует множество доказательств связи плохого сна с различными заболеваниями, которые часто возникают из-за хронического воспаления, как отмечают авторы нового исследования. Однако меньше известно о том, какие конкретные механизмы лежат в основе этого процесса: каким образом недостаток сна может вызывать системное воспаление, влияющее на здоровье людей.

В новом исследовании ученые из Института диабета Дасмана в Кувейте решили изучить, как нехватка сна сказывается на циркулирующих иммунных клетках, таких как моноциты, и как это связано с системным воспалением. Моноциты — это крупные белые кровяные клетки, играющие важную роль в системе врожденного иммунитета и обеспечивающие защиту организма от чужеродных веществ. У человека существуют три подтипа моноцитов: классические, неклассические и промежуточные.

Авторы исследования подчеркивают, что неклассические моноциты способны обнаруживать патогены в кровеносных сосудах и тканях вне сосудов, используя сигналы воспаления для регулирования иммунного ответа организма.

Ученые провели исследование с участием 276 здоровых взрослых с различным индексом массы тела (ИМТ), из которых 237 завершили все этапы исследования. Они проанализировали режим сна участников и оценили уровень различных подтипов моноцитов, а также маркеры воспаления в их крови.

Результаты исследования продемонстрировали, что участники с ожирением испытывали значительно худшее качество сна по сравнению с более стройными людьми, а также у них наблюдалось более выраженное хроническое вялотекущее воспаление. Кроме того, у них было зафиксировано большее количество неклассических моноцитов, что коррелировало с пониженным качеством сна и повышенным уровнем провоспалительных маркеров.

В другой части исследования пять здоровых и стройных взрослых сдавали образцы крови в течение 24 часов лишения сна. Полученные данные сравнили с контрольными образцами, взятыми после нескольких дней нормального сна. Результаты показали, что всего 24 часа без сна смогли изменить профили моноцитов у участников с нормальным весом так, что они стали напоминать профили людей с ожирением. Ученые подчеркивают, что такое состояние известно как способствующее развитию хронического воспаления.

Ответ на вопрос о том, как улучшить здоровье, может показаться очевидным — просто высыпаться. Однако на практике это далеко не так легко. Ведущий автор исследования, Фатема Аль-Рашед и научный сотрудник Института диабета Дасмана, отмечает, что современная жизнь часто заставляет человека сидеть допоздна и жертвовать качеством сна.

«Наши результаты подчеркивают нарастающую проблему в сфере общественного здравоохранения. Развитие технологий, длительное время, проводимое за экранами, а также изменение общественных норм все больше влияют на качество сна», — отмечает Аль-Рашед. Эти нарушения оказывают значительное воздействие на иммунную систему и общее состояние здоровья.

Аль-Рашед и ее коллеги подчеркивают, что в будущих исследованиях следует продолжить исследование связи между недостатком сна и изменениями в иммунной системе. Они также надеются выяснить, могут ли определенные меры, такие как структурированная терапия сна или рекомендации по ограничению использования технологий, помочь смягчить данный негативный эффект.

«В долгосрочной перспективе мы хотим, чтобы это исследование повлияло на политику и стратегии, которые признают важную роль сна в общественном здравоохранении», — добавляет Аль-Рашед.

Исследователи планируют инициировать реформы на рабочих местах и реализовывать образовательные кампании, направленные на продвижение здорового образа жизни, особенно среди тех групп населения, которые подвержены риску нарушений сна в результате технологических и профессиональных требований. Это может помочь снизить распространенность воспалительных заболеваний, таких как ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

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