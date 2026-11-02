«Почта России» выставила на продажу комплекс Московского императорского почтамта в центре столицы за 7,7 млрд рублей. Аукцион назначен на 9 декабря. В единый лот вошли 46 нежилых помещений в главном здании площадью 20,1 тыс. кв. м и еще 19 зданий общей площадью 5,9 тыс. кв. м. Комплекс занимает участок площадью 2,2 га между Мясницкой улицей и Чистопрудным бульваром, сообщили «Ведомости» со ссылкой на Российский аукционный дом (РАД). Состав лота и дата торгов также указаны в аукционной документации.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

История Московского почтамта на Мясницкой улице началась еще в 1783 году, когда почтовое ведомство арендовало, а позднее выкупило бывшую усадьбу князя Александра Меньшикова. С тех пор комплекс неоднократно перестраивали и расширяли. В 1898 году здесь возвели Дом призрения заслуженных престарелых членов почтово-телеграфного ведомства, а в 1910–1912 годах построили главный корпус почтамта. Оба здания признаны объектами культурного наследия, поэтому будущий владелец будет обязан провести предусмотренные условиями торгов работы по сохранению памятников.

Эксперты по-разному оценивают привлекательность объекта для инвесторов. В NF Group считают стартовую цену завышенной из-за ограничений, связанных с охранным статусом зданий, и расходов на их приспособление для современного использования. В IBC Real Estate также обращают внимание на значительные вложения, которые потребуются покупателю помимо стоимости самого комплекса. В Business Club, напротив, называют стартовую цену умеренной для исторического центра Москвы. По расчету с использованием площади 21,4 тыс. кв. м, приведенной РАД, она составляет около 360 тыс. рублей за квадратный метр. Однако в аукционной документации указаны другие площади, поэтому этот показатель требует уточнения. В конечном счете доходность проекта будет зависеть не только от цены покупки, но и от состояния зданий, расходов на реставрацию и условий оформления прав на землю.

В Российском аукционном доме считают, что исторический комплекс можно превратить в деловой, туристический и культурный квартал с музеями, ресторанами и общественными пространствами. Среди других возможных вариантов использования территории — открытие пятизвездочной гостиницы, создание многофункционального центра с офисами и ресторанами или размещение штаб-квартиры крупной компании. Однако независимо от выбранной концепции будущему владельцу придется соблюдать требования к сохранению исторических зданий и учитывать ограничения, связанные с их охранным статусом.

Продажа Московского почтамта станет частью масштабной программы «Почты России» по избавлению от непрофильной недвижимости. Еще в 2024 году компания выставила на торги более 60 объектов по всей стране с общей стартовой стоимостью 5,8 млрд рублей. Впоследствии часть активов удалось продать. Так, в сентябре 2025 года связанная с Level Group компания «Эйр Левел» приобрела комплекс зданий бывшего почтового автокомбината в московском районе Ростокино за 3,016 млрд рублей. Другой крупный девелопер, Capital Group, через свою структуру стал покупателем зданий бывшей медсанчасти № 33 на Малахитовой улице. В январе 2026 года нового владельца нашел и исторический Главпочтамт в Санкт-Петербурге: его приобрело «Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение» за 1,28 млрд рублей без учета НДС.

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