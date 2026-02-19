Рижский вокзал в центре Москвы выставили на продажу, и стартовая цена оказалась внушительной — 4 млрд руб. Торги назначены на начало марта, и это шанс для инвесторов получить кусочек исторической столицы с большой землей в придачу.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Первый замначальника департамента корпоративного имущества РЖД Анастасия Котковская раскрыла детали предстоящей сделки на конференции компании. По ее словам, в лот войдут два здания общей площадью почти 8 тыс. кв. м. Речь идет о самом вокзале и соседнем строении. Но главный козырь — участок в 1,4 га, который достанется новому владельцу.

Само здание — памятник архитектуры регионального значения с богатой историей. Его возвели в 1901 году по проекту архитектора Бржозовского в неорусском стиле. Внутри — хрустальные люстры и лепнина, которые теперь предстоит сохранить новому хозяину. В РЖД это понимают и делают ставку на бережное отношение. Котковская подчеркнула, что компания жаждет дать вокзалу новую жизнь, но с сохранением духа старины.

Прочитайте также В Москве снова выставили на торги пережившую Наполеона усадьбу Котова-Фомина

Что именно здесь появится, пока неизвестно, но вариантов масса: гостиничный комплекс, ресторан, музей, библиотека или даже научный центр. В РЖД видят будущее здания как общественное пространство, которое впишется в городскую среду и привлечет и москвичей, и туристов. Тем более что пассажиры вокзалом давно не пользуются — для них создали новые условия.

Интересно, что год назад актив оценивали куда скромнее. В 2024-м источник РБК называл цифру в 1 млрд руб. Но итоговую цену определили по рыночным меркам — правительство дало добро на продажу в феврале 2026-го, и премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о продаже по цене независимого оценщика.

Продажа вокзала вписывается в большую стратегию РЖД. Еще в конце 2025-го «Коммерсант» писал о планах властей реструктурировать долги компании и поправить ее финансовое положение за счет продажи активов. Рижский вокзал стал первым ласточкой в этой программе.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.