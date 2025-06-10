Алла Ильчун — модель русско-казахского происхождения, чья история звучит как киносценарий. Она была любимой моделью и настоящей музой сначала Кристиана Диора, а затем и Ива Сен-Лорана — но изначально ничто не предвещало такого успеха.

Алла родилась в китайском Харбине, в семье казахского железнодорожника Қуантхана Елшына и русской оперной певицы Тамары Михайловой. Когда в Маньчжурии началась японская интервенция, семья решила бежать в Париж — но отец не смог отправиться с ними, по одной из версий, он погиб в ГУЛАГе в Караганде. В итоге до французской столицы добрались только мать и дочь. Их жизнь там была непростой: Алла работала посудомойкой и в прачечной, чтобы помочь семье выжить.

Судьба изменилась неожиданно: в 1947 году Алла пришла на кастинг, чтобы поддержать подругу, — и совершенно случайно попала в поле зрения Кристиана Диора. Он сразу заметил девушку с восточными чертами и редкой грацией — именно такую модель он искал для своей дебютной коллекции New Look. Так началась их история.

С Диором они не расставались 11 лет — до самой его смерти. Алла не просто демонстрировала платья: она вдохновляла, ее называли талисманом модного дома. Позже ею восхищался и молодой Ив Сен-Лоран, продолживший дело Диора.

Несмотря на успех, Алла избегала публичности, почти не давала интервью и ушла из моды так же тихо, как в нее пришла. Но именно ее лицо стояло за образом женственности, который определил целую эпоху. Сегодня ее все чаще вспоминают как символ силы, утонченности и настоящей элегантности — вне времени и трендов.