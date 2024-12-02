В 17 лет Питер Канкро купил магазин сэндвичей Mike’s Subs. Для этого он занял $125 тыс. у своего футбольного тренера. Магазин, который он в итоге переименовал в Jersey Mike’s Subs, сделал его миллиардером. Историю успеха бизнесмена рассказывает CNBC.

В 1975 году мать будущего предпринимателя предложила ему выкупить предприятие, в котором он работал с 14 лет. Тогда он был старшеклассником, который не хотел заниматься бизнесом и планировал изучать право и политологию в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл. По его словам, он рассмеялся, но когда задумался об этом, «лампочка зажглась».

Тогда Канкро позвонил владельцу ресторана и уточнил условия сделки. Тот дал ему неделю, чтобы найти $125 тыс. «Это было то, чего я действительно желал. В таком возрасте не думаешь, что можешь потерпеть неудачу», — рассказал предприниматель Forbes.

Достать нужную сумму юноше помог его бывший футбольный тренер — он оказался банкиром. Канкро получил кредит на сумму около $750 тыс. в пересчете на сегодняшний курс и стал единственным владельцем Mike’s Subs, даже не окончив среднюю школу. Спустя почти 50 лет сеть насчитывает около 3 тыс. точек по всему миру.

По словам бизнесмена, рост компании не обошелся без трудностей. В 1991 году, через четыре года после начала франчайзинга, она столкнулась с проблемой нехватки наличных денег для оплаты счетов из-за серии банковских крахов на северо-востоке. Ему пришлось уволить весь свой корпоративный персонал, даже брата.

«Это было тяжелое время: 1991 год стал для меня самой тяжелой рецессией, даже хуже 2008 года», — сказал Канкро. Предприниматель думал о том, чтобы вывести компанию на биржу или продать часть своей доли, но не сделал этого. В 1994 году ситуация улучшилась, и вскоре сеть расширилась до Северной Каролины.

В 2006 году компанию снова ждал спад, в основном из-за того, что в 2002 году лопнул пузырь доткомов. В то время Канкро принял рискованное решение изменить внешний вид магазинов. Бизнесмен заплатил $15 млн за модернизацию. «Тогда это были все деньги мира», — говорит он. К 2007 году компания вернулась на траекторию роста.

В 2023 году объем продаж Cancro составил $3,3 млрд. Согласно данным консалтинговой компании Technomic, специализирующейся на торговле продуктами питания, с 2019 года среднегодовой рост продаж составляет около 20%.

В настоящее время только 1% людей, подающих заявку на франшизу Jersey Mike’s, получают одобрение. Открытие магазина обойдется от $200 тыс. до $1,3 млн. При этом результат должен окупить вложенные средства: по данным компании, точки приносят в среднем $1,2 млн в год.

Недавно частный инвестиционный гигант Blackstone объявил, что заключил соглашение о покупке большинства акций компании Cancro. На начало 2025 года запланирована сделка.. Cancro сохранит миноритарный, но «значительный» пакет акций Jersey Mike’s и продолжит руководить компанией в качестве генерального директора после завершения сделки. В портфель франчайзеров Blackstone входят отели Hilton и Tropical Smoothie Café. По данным Bloomberg, стоимость Jersey Mike’s Subs составила около $8 млрд с учетом долгов, что увеличило чистую стоимость Cancro до $7,5 млрд.

Дизайнер Джейн Лу в 24 года бросила офисную карьеру и открыла бизнес в гараже родителей втайне от них. Сегодня оборот ее магазина Showpo составляет более $100 млн в год Сама предпринимательница — мать двоих детей, а ее муж перешел на постоянную работу в ее компанию.