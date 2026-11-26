Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который с 1 января 2027 года лишит регионы права снижать ставки упрощенной системы налогообложения (УСН) для торговли и ИТ. Продавцы маркетплейсов и разработчики ПО предупреждают о росте налоговой нагрузки, закрытии небольших компаний и возможном оттоке бизнеса из регионов в Москву. Закон еще должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.

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Сейчас регионы могут снижать ставку УСН с 6 до 1% для налога с доходов и с 15 до 5% — для налога с разницы между доходами и расходами. После вступления поправок в силу льготы сохранятся преимущественно для обрабатывающих производств, сельского хозяйства и некоторых НКО. Торговля, строительство, транспорт, гостиничный бизнес, общепит и ИТ из перечня исключат. Саму УСН компании смогут применять и дальше.

Минфин объясняет реформу необходимостью выровнять налоговые условия между регионами и направлять налоги по месту фактической работы бизнеса. Сейчас предприниматели могут регистрироваться в субъектах с низкими ставками, хотя работают в других. Например, льготы для интернет-торговли действуют в Калмыкии, Дагестане, Чечне и Удмуртии. По оценке отраслевых объединений, ими пользуются около 200 000 продавцов маркетплейсов — примерно каждый пятый селлер.

Для продавцов, платящих 1% с доходов, ставка вырастет до 6%. Налог рассчитывается со всей выручки, включая суммы, из которых затем оплачиваются комиссии площадок и логистика. Поэтому повышение особенно затронет бизнес с небольшой маржой, говорит руководитель налогового направления Strategy Partners Ирина Макогончук. Переход на УСН «доходы минус расходы» может смягчить последствия для компаний с подтвержденными затратами. В Wildberries предупреждают, что у некоторых продавцов налоговая нагрузка вырастет в шесть раз, а часть малого бизнеса может закрыться. Это, в свою очередь, сократит число налогоплательщиков и поступления в бюджет.

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Льгот могут лишиться и разработчики ПО с поставщиками ИТ-услуг. АПКИТ, АРПП «Отечественный софт», «Руссофт» и Ассоциация поставщиков программных продуктов попросили главу Совета Федерации Валентину Матвиенко сохранить для них региональные ставки. В письме от 23 ноября объединения предложили включить ИТ в перечень льготных отраслей, а до этого продлить действующие условия до 1 января 2029 года. Иначе ставки для компаний могут вырасти с 1 до 6% и с 5 до 15%. Федеральные льготы по страховым взносам и налогу на прибыль этого роста не компенсируют, отмечают авторы обращения.

По данным исследования «Руссофта», в 2025 году чистая прибыль российских разработчиков ПО сократилась на 34%, а компаний с выручкой менее 375 млн руб. — на 49%. Инвестиции в развитие упали на 37%, до 360 млрд руб. Президент «Руссофта» Валентин Макаров предупреждает, что дополнительная налоговая нагрузка может привести к банкротствам, уходу компаний в тень или смене юрисдикции. В ИТ-отрасли также опасаются, что бизнес начнет возвращаться в Москву, хотя госполитика направлена на развитие регионов.

Отмену льгот для торговли критикуют Wildberries, Ассоциация участников рынка электронной коммерции и другие объединения. Они напоминают, что предприниматели строили финансовые планы, инвестировали и нанимали сотрудников с учетом прежних ставок. Председатель совета АУРЭК Евгения Черницкая считает, что бизнесу необходимо дать время на адаптацию. По оценке Макогончук, небольшие продавцы могут отказаться от скидок и товаров с низкой маржой. Повысить цены получится не во всех категориях: там, где много аналогов, это грозит потерей покупателей.

В качестве компромисса бизнес предлагает сохранить льготы для компаний, которые действительно работают в регионах, или предусмотреть переходный период. Замдиректора исследовательского центра ВШССН МГУ Тимофей Воронин признает риски для отраслей, но связывает сокращение налоговых преференций с дефицитом федерального бюджета. Вместо широких льгот он предлагает адресно поддерживать наиболее перспективные региональные компании.

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