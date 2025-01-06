Итальянское правительство и SpaceX планируют заключить пятилетний контракт по обеспечению безопасности телекоммуникаций. Сделка оценивается в $1,6 млрд. Проект уже одобрен службами разведки, а также министерством обороны Италии.

Переговоры о сотрудничестве велись с середины 2023 года. В рамках контракта на сумму €1,5 млрд ($1,6 млрд) компания предоставит Италии полный спектр услуг шифрования правительственной телефонной и интернет-связи.

Сделка также включает в себя предоставление телекоммуникационных услуг военным в Средиземноморском регионе и развертывание в Италии спутниковой связи для использования в чрезвычайных ситуациях, таких как террористические атаки или стихийные бедствия.

Только в 2024 году SpaceX Маска подключила к своему спутниковому интернету Starlink более 20 стран, от Ганы до Аргентины. Сейчас она обслуживает более 4 млн человек более чем в 100 странах мира.

Италия является одним из самых конкурентных рынков в мире для операторов телефонной связи, которые уже много лет борются с сокращением прибыли. Местная отрасль переживает новый виток слияний, а также распродажи многомиллиардных активов.

Италия входит в число стран, уже обслуживаемых компанией Starlink. Однако в прошлом году в компании заявили, что местный оператор связи Telecom Italia препятствует распространению ее услуг высокоскоростного интернета.

Правительство страны рассматривает альтернативы Starlink, такие как европейская система спутниковой связи IRIS², а также создание собственной спутниковой группировки. По оценкам экспертов, в обоих случаях стоимость проектов превысила бы €10 млрд.

Ранее SpaceX и ее инвесторы сообщили об обратном выкупе акций на сумму до $1,25 млрд. В результате капитализация компании Илона Маска по производству ракет и спутников достигнет $350 млрд, что делает ее самым дорогим в мире стартапом.