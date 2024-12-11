SpaceX и ее инвесторы сообщили об обратном выкупе акций на сумму до $1,25 млрд. В результате капитализация компании Илона Маска по производству ракет и спутников достигнет $350 млрд, что делает ее самым дорогим в мире стартапом.

Стоимость приобретенных акций существенно выше, чем установленная менее трех месяцев назад, — $185 против $112. При этом SpaceX планирует выкуп на сумму до $500 млн.

Высокая оценка закрепляет статус SpaceX в качестве самого дорогого частного стартапа в мире, рыночная капитализация которого может соперничать с некоторыми из крупнейших публичных компаний.

SpaceX зарекомендовала себя как один из ведущих поставщиков услуг по запуску ракет в отрасли. Компания доставляет спутники, грузы и людей в космос для NASA, Пентагона и частных компаний. Помимо этого ей принадлежит Starlink, предоставляющий услуги спутникового интернета.

Бизнес Маска значительно вырос после выборов в США, поскольку инвесторы стремятся извлечь выгоду из связей бизнесмена с президентом Дональдом Трампом. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние самого Маска выросло примерно до $384 млрд.

Обратный выкуп, благодаря которому сотрудники и некоторые акционеры могут продать акции, дает инвесторам таких компаний, как SpaceX, возможность получить дополнительную ликвидность.

Ранее сообщалось, что спроектированная под руководством Илона Маска ракета Starship, вероятно, будет запущена на Марс в 2026 году. Это самая большая и мощная ракета из когда-либо созданных. Проект называют одним из самых амбициозных в области космических исследований.