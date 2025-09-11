Видеоплатформа Vimeo, популярность которой значительно выросла за время пандемии, сообщила в среду в своем микроблоге в X, что будет выкуплена итальянским разработчиком приложений Bending Spoons за примерно $1,38 млрд.

Ambre Esteve, Unsplash

Согласно условиям соглашения, акционеры Vimeo получат по $7,85 наличными за каждую акцию, что на 63% выше последней цены закрытия. Акции компании подскочили более чем на 60%, до $7,74.

Компания, когда-то отделившаяся от IAC медиамагната Барри Диллера, с момента IPO в 2021 году утратила около 90% своей капитализации. Сегодня она сталкивается с серьезными трудностями в попытке заявить о себе на конкурентном рынке видеосервисов, где лидерство удерживает YouTube, а более компактные и доступные по цене конкуренты активно борются за внимание корпоративных и профессиональных пользователей.

«После одобрения сделки мы должны ожидать принятия существенных мер по сокращению расходов и максимальной концентрации на получении доходов за счет использования технологических активов Vimeo», — отметил аналитик PP Foresight Паоло Пескаторе.

Бизнес-модель Bending Spoons строится на обновлении и развитии приобретенных компаний и их продуктов. В июле прошлого года фирма купила сервис для обмена файлами WeTransfer, а сделка с Vimeo стала крупнейшей в ее истории.

Генеральный директор Vimeo Филип Мойер отметил, что миланская компания, владеющая такими сервисами, как приложение для заметок Evernote и фоторедактор Remini, намерена расширять инструменты самообслуживания, развивать OTT-потоковую передачу через Vimeo Streaming и усиливать корпоративные предложения.

Финансовым консультантом Vimeo в сделке, завершение которой ожидается в четвертом квартале, выступает Allen & Company LLC. Консультантами Bending Spoons, которую банкиры рассматривают как кандидата на IPO в США, стали JP Morgan, Wells Fargo и BNP.

В прошлом году в ходе раунда финансирования Bending Spoons оценили в $2,55 млрд. Для реализации планов по слияниям и поглощениям компания привлекла €500 млн венчурных инвестиций.