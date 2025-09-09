Нидерландская компания ASML, производитель оборудования для чипов, инвестировала €1,3 млрд во французский стартап Mistral AI, став его крупнейшим акционером с долей 11%. Об этом пишет Bloomberg.

Mistral

Сделка является частью раунда финансирования на €1,7 млрд. В результате оценка Mistral удвоилась до €11,7 млрд, что делает ее одним из самых дорогих стартапов Европы.

Инвестиции позволят ASML интегрировать генеративные ИИ-сервисы Mistral в свою продукцию и операции. Генеральный директор ASML Кристоф Фуке отметил, что компания хочет внедрить ИИ во все процессы. По его словам, ASML не стремится к полному контролю над Mistral.

Mistral, основанная в начале 2023 года, позиционирует себя как европейского конкурента OpenAI и Google, фокусируясь на открытых ИИ-моделях для бизнеса. Представители компании подчеркивают, что ее продукты могут быть адаптированы для предприятий.

Однако стартап пока уступает американским конкурентам по объему привлеченных средств. Так, в ходе недавнего раунда вторичного размещения акций стоимость OpenAI достигла $500 млрд.

ASML, монополист в производстве литографического оборудования для чипов Apple и Nvidia, ранее редко инвестировала в стартапы, отмечает Bloomberg. Как правило, ASML предпочитает покупать доли в компаниях, которые производят элементы ее цепочки поставок.