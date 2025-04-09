Итальянское космическое агентство выделило €200 тыс. компании Blue Skies Space на разработку спутников, которые могли бы вращаться вокруг Луны и принимать сигналы из космических «темных веков». Эти сигналы практически невозможно обнаружить с поверхности Земли из-за радиопомех, создаваемых человеком, но обратная сторона Луны защищена от этого шума.

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«Темными веками» называют период до того, как зажглись первые звезды, и когда Вселенная в основном представляла собой закрученную массу газообразного водорода.

«Мы хотим иметь возможность заглянуть в эти темные века и получить знания о крупномасштабных структурах ранней Вселенной. Сделать это с поверхности Земли очень сложно», — заявил доктор Марсель Тессени, генеральный директор Blue Skies Space.

В рамках проекта компания должна разработать четыре или более спутников для обнаружения радиосигналов, которые появились сразу после Большого взрыва. Это даст возможность получить представление о периоде до образования первых звезд. Обратная сторона Луны, где блокируются помехи от Земли, рассматривается как идеальное место для обнаружения этих сигналов.

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Компания Blue Skies предложила использовать простые спутники CubeSat, оснащенные коммерческими готовыми компонентами, которые могли бы вращаться вокруг Луны и быть интегрированы в программу Moonlight Европейского космического агентства, в рамках которой планируется создать на лунной орбите группировку спутников связи и навигации.

В Blue Skies надеются, что эту запланированную инфраструктуру можно будет использовать для обеспечения правильного позиционирования спутников астрономических наблюдений и передачи данных на Землю.