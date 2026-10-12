Университет ИТМО запустил Центр инженерных разработок «Промышленная биотехнология» с площадками в Санкт-Петербурге и Альметьевске. Минпромторг выделил на его создание 300 млн руб. по итогам конкурсного отбора центров инженерных разработок в сфере биоэкономики. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу Передовой инженерной школы (ПИШ) ИТМО.

Crystal Kwok, Unsplash

Центр помогает доводить лабораторные разработки до опытных партий готовой продукции, а также разрабатывать биотехнологии полного цикла с нуля. Он работает по модели CDMO — контрактной разработки и производства — и сотрудничает как с промышленными компаниями, так и со стартапами, у которых нет собственных производственных мощностей.

Специалисты центра создают и совершенствуют штаммы-продуценты — микроорганизмы, синтезирующие необходимые вещества. Они также отрабатывают режимы культивирования бактерий, дрожжей и мицелиальных грибов, а затем переносят процессы в каскад биореакторов объемом до 1000 л.

Читайте также Смерть сотрудницы Иркутского противочумного института: что известно и что пока не доказано

Заказчики могут обратиться в центр на любой стадии готовности технологии. По данным пресс-службы ПИШ ИТМО, они получают опытную партию продукции для сертификации и тестирования рынка, а также комплект документации, включающий лабораторный и опытно-промышленный регламенты и технико-экономическое обоснование.

Центр разрабатывает биопрепараты для разных отраслей, в том числе для нефтедобычи, пищевой промышленности, производства кормов, косметики и бытовой химии.

В пресс-службе ПИШ ИТМО отметили, что российский рынок промышленных ферментов во многом зависит от импорта. Согласно исследованию рынка, на которое ссылается пресс-служба, в 2024 году импорт ферментов более чем в 50 раз превышал внутреннее производство, а более трети поставок приходилось на Китай. Схожая ситуация, по данным ПИШ ИТМО, наблюдается на рынках биоповерхностно-активных веществ (биоПАВ) и пробиотиков.

Центр вырос из команды Передовой инженерной школы ИТМО в Альметьевске — АльметТех, созданной совместно с «Татнефтью». Компания выступает ключевым индустриальным партнером центра. В дальнейшем ЦИР «Промышленная биотехнология» планирует запустить малотоннажное производство собственных биопрепаратов.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.