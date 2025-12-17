На российском рынке цифрового труда назревают большие перемены. Федерация независимых профсоюзов подготовила проект поправок в Трудовой кодекс, который может превратить миллионы курьеров, водителей и других исполнителей заказов из «невидимых» самозанятых в полноценных работников с социальными гарантиями, пишут «Ведомости».

Freepik

Суть инициативы проста: если приложение контролирует вашу работу как начальник — значит, оно и должно стать официальным работодателем. Законодатели предлагают четкий список признаков, по которым отношения с платформой признаются трудовыми.

Например, когда алгоритмы диктуют правила, распределяют задания, ограничивают свободу отказа от заказов или влияют на ваш доход. Наличие даже двух таких критериев будет достаточным основанием для пересмотра статуса.

Для платформенных работников это может стать билетом в мир гарантий: фиксированные 40 часов в неделю с учетом времени простоя в приложении, оплачиваемый отпуск, защита от произвольных решений искусственного интеллекта и гарантированный минимум дохода на уровне МРОТ даже в «медленные» месяцы. Не говоря уже о социальном страховании от несчастных случаев.

Однако у цифровых гигантов и части экспертов на этот счет иное мнение. Они опасаются, что новые правила повысят издержки платформ, что неизбежно скажется на стоимости услуг для потребителей. Ещё один аргумент — риск исчезновения гибкого формата подработки, который ценят многие исполнители, и возможный уход части рынка в тень.

И пока этот законопроект обсуждается в недрах думского комитета, параллельно уже действует другой сценарий — недавно принятый закон о платформенной экономике, который, наоборот, закрепляет гражданско-правовой характер таких отношений.

Сейчас будущее цифровых работников балансирует на острие двух противоположных подходов: европейской модели с четкими трудовыми гарантиями и гибкой, но менее защищенной схемой, которую отстаивают сами платформы. Итог этой дискуссии определит, станет ли работа по приложению такой же надежной, как классический трудовой договор, или останется сферой повышенных рисков и нестабильности.